Youse fecha trilogia da campanha “A escolha é sua” destacando atendimento humanizado

Insurtech lança terceiro filme de sua campanha para 2023, que reforça possibilidades de cotação, acionamento e gestão do seguro por aplicativo ou telefone – Após chamar atenção nos diferentes canais na qual foi veiculada, incluindo TV aberta, mobiliário urbano e rádio, a Youse lança o terceiro e último flight da campanha “A escolha é sua”. O novo filme destaca a praticidade oferecida ao cliente para fazer a gestão do próprio seguro por meio do app ou, se preferir, pela central de atendimento, seja contratando serviços, acionando coberturas e assistências ou o que mais precisar.

Em um cenário descontraído, na cozinha de casa, um pai conversa com seu filho pedindo suporte para acionar o guincho do seu carro. O jovem conta que é possível até ligar, caso queira uma conversa com o time de ajuda da Youse. Em poucos passos, o guincho já está a caminho do local.

“A Youse é uma empresa que nasceu digital, e, principalmente, focada no cliente usando a tecnologia como uma aliada para entender suas preferências, então mesmo com toda inovação e digitalização, não deixamos de lado um atendimento humanizado e empático. O cliente escolhe como falar conosco, e este terceiro filme tem como missão reiterar que estamos disponíveis pelo app, para quem gosta de fazer tudo pelo celular, e também pelo telefone, com nosso time de ajuda”, explica Filippo Carmona, Gerente de marketing da Youse.

Na prática, o cenário ilustrado pela campanha publicitária pode ser visto nas diferentes ofertas de serviço da seguradora, seja no Seguro Auto, Vida ou Residencial. Durante a cotação, o cliente pode contar com um time de especialistas para auxiliá-lo tanto na jornada online quanto por telefone e atuar com uma consultoria neste processo. Já no acionamento de uma cobertura ou assistência, em um momento de necessidade, como o mostrado no filme, ambas opções de atendimento são válidas. Além disso, o atendimento humano está disponível na operação de forma geral.

O terceiro vídeo, que coroa a ação publicitária da Youse em 2023, está sendo apresentado em mídias online e offline, como inserções regionais na TV Globo e Bandeirantes, rádio, formato Out of Home, como relógios de rua, edifícios comerciais e residenciais. Além disso, a Youse anunciou o patrocínio em espaços estratégicos de TV e inserções nacionais e regionais no programa Auto Esporte, da TV Globo. A Insurtech também é patrocinadora regional do 2º maior reality show da TV Brasileira, o Masterchef, na TV Bandeirantes.

Confira o novo filme da campanha.

Sobre a Youse

Criada em 2016, a Youse é pioneira entre as insurtechs no Brasil. Norteada pela tecnologia e práticas inovadoras, a Youse lidera o mercado de seguro digital no Brasil com a oferta de seguros para carro, casa e vida com personalização das coberturas e assistências, permitindo que o cliente contrate, altere e adicione serviços pelo app ou site. As vistorias também são feitas online e o pagamento funciona como uma assinatura mensal via cartão de crédito ou à vista com Pix, para contratos anuais.

A empresa também adota dinâmicas diversas como programas de recompensas, com o Youse Friends, e de incentivo com o “Convide Amigos e Ganhe” e, ainda, Clube de Benefícios. Através do Youse Negócios (B2B2C) têm expandido sua atuação por meio de parcerias com corretoras e empresas que buscam uma experiência ágil, personalizada e ampliação de receita, oferecendo seguros flexíveis com a emissão instantânea de apólices.

Em 2022, a Youse foi a vencedora da categoria Ágil em Escala do Prêmio Agile Brasil. E, em 2023, recebeu o selo Great Place to Work, tornando-se a primeira insurtech a conquistar o reconhecimento entre as empresas que constroem excelentes ambientes de trabalho.