Bradesco Seguros recebe o prêmio de melhor seguradora no prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2023

Premiação aconteceu no dia 28 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo – A Bradesco Seguros foi eleita como a melhor seguradora na categoria de serviços financeiros, de acordo com o Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte 2023. A premiação, realizada pela OTM Editora, acontece há 35 anos, reconhecendo líderes nos modais rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, incluindo empresas de soluções para o transporte, como as seguradoras. Em 2023, foram coletados dados de 1.292 balanços em 40 categorias, destacando a excelência da seguradora em meio a empresas do setor.

“Estamos muito satisfeitos em ser reconhecidos como a melhor seguradora. Esse reconhecimento reflete o compromisso de todos nossos funcionários e corretores em oferecer soluções de alta qualidade para o setor de transporte e mobilidade. Ao longo dos anos, concentramos nossos esforços em cobrir novos riscos, flexibilizar prazos, agilizar processos de contratação e investir em tecnologia e inovação”, declara Saint’Clair Lima, diretor de produtos da Bradesco Seguros.

A Seguradora foi representada na cerimônia de premiação pelo Diretor Comercial Leonardo Freitas, que comentou: “produtos personalizáveis, alinhados ao estilo de vida do cliente, e serviços customizados para aprimorar a experiência serão cada vez mais comuns nas carteiras das seguradoras. A Bradesco Seguros está preparada para as novas oportunidades do setor e comprometida em liderar a indústria nesse período de transformação digital”.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,3 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/23) e de R$ 580 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até set/23) em market share de automóveis no mercado e 15,6% (até set/23) de market share em residencial.