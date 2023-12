Allianz Global Corporate & Specialty SE e Allianz Commercial anunciam mudança na liderança

Petros Papanikolaou sucederá Joachim Müller como CEO da Allianz Global Corporate & Specialty SE a partir de 1º de janeiro de 2024, com responsabilidade adicional de liderar a Allianz Commercial globalmente. A Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) anuncia hoje mudanças em sua liderança. A alteração começará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024, mas ainda estão sujeitas à aprovação regulatória.

Petros Papanikolaou, atual CEO da região Europa Central do Grupo Allianz, será nomeado como o novo CEO da AGCS. Papanikolaou também assumirá a liderança da Allianz Commercial, modelo global do Grupo Allianz que tem o objetivo de atender aos clientes de seguros comerciais com uma abordagem unificada no mercado (Mid Corporate, Large Corporate e clientes Specialty). Ele sucederá Joachim Müller, que, após liderar com sucesso a reviravolta da AGCS, bem como o lançamento da Allianz Commercial, decidiu deixar o cargo de CEO da empresa, após o término de seu contrato, em 31 de dezembro.

Papanikolaou é CEO da região Europa Central desde 2015, respondendo pelas operações da Allianz em 11 países. Anteriormente, foi CEO da Allianz Hellas, de 2004 a 2015, e Gerente Geral nos setores de Vida, Vendas e Propriedade e Acidentes. Antes de ingressar na Allianz em 1998, desempenhou diversas funções de gestão financeira para a AGF Kosmos e iniciou sua carreira como auditor na EY. O executivo possui pós-graduação em administração e gestão de empresas, bem como pós-graduação em estudos europeus pela Université Catholique de Louvain, além de um bacharelado em filosofia e literatura pela Universidade de Atenas.

Chris Townsend, membro do Conselho de Administração da Allianz SE, afirmou: “Com sua ampla experiência internacional de liderança no setor de Propriedade e Acidentes, aliada ao seu comprovado histórico de execução, Petros Papanikolaou será capaz de implementar integralmente e impulsionar nossa estratégia global integrada em benefício os clientes e parceiros da Allianz Commercial. Sob sua liderança, espera-se que a região da Europa Central atinja 1 bilhão de euros em lucro operacional a partir deste ano, tornando a Allianz uma das maiores e mais lucrativas seguradoras da região. Quero agradecer a Joe Müller por seus serviços à Allianz, especialmente pela bem-sucedida transformação da AGCS e pelo estabelecimento do novo modelo integrado da Allianz Commercial. Desejo a ele todo o sucesso em seu próximo passo na carreira”.

Sobre a Allianz Commercial

A Allianz Comercial é o centro de competência e a linha global do Grupo Allianz para seguros de médias e grandes empresas e riscos especializados. Nossos clientes incluem as maiores marcas de consumo do mundo, instituições financeiras e players do setor, a indústria global de aviação e navegação, bem como empresas familiares e de médio porte que são a espinha dorsal da economia. Também cobrimos riscos exclusivos, como parques eólicos offshore, projetos de infraestrutura ou produções cinematográficas de Hollywood. Impulsionados pelos funcionários, força financeira e rede da marca de seguros nº 1 do mundo, Allianz, trabalhamos juntos para ajudar nossos clientes a se prepararem para o futuro: eles confiam em nós para oferecer uma ampla gama de soluções tradicionais e alternativas de transferência de risco, excelente consultoria de risco e serviços multinacionais e gerenciamento abrangente de sinistros.

A Allianz Commercial reúne os negócios de seguros para grandes empresas da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) e os negócios de seguros comerciais da Allianz Property & Casualty que atende empresas de médio porte. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios, seja por meio de equipes próprias ou pela rede do Grupo Allianz e seus parceiros. Em 2022, os negócios integrados da Allianz Commercial geraram mais de € 19 bilhões em prêmios brutos em todo o mundo.