American Life prestigia inauguração da nova sede da Marchan Assessoria

O diretor comercial da American Life Seguros, Valmir Rodrigues, representou a companhia na inauguração da nova sede da Marchan Assessoria, no dia 7 de dezembro, em Campinas (SP). “É um prazer prestigiar a inauguração da nova sede da Marchan, um investimento extraordinário para bem receber nossos corretores. Parabenizo os parceiros e agradeço o convite. Foi realmente uma noite especial de muitas celebrações”, declarou Rodrigues.

O executivo reforçou que a Marchan é uma parceira de “longa data” da companhia. “Pretendemos implementar novos negócios e ampliar a produção com a assessoria, considerada uma das empresas com maior destaque no interior de São Paulo em seu ramo de atividades”, frisou o executivo.

Os sócios-proprietários da Marchan, Mauro Archanjo e Taísa Clemente Castagnari, manifestaram a intenção de fortalecer as operações com a American Life.

A assessoria, assim como a seguradora, está em plena expansão, desenvolvendo novas linhas de negócios para ampliar o atendimento aos corretores de seguros. “Nosso foco é o crescimento contínuo com excelência e serviços de qualidade, sempre valorizando o capital humano”, afirmou Mauro Archanjo, lembrando que a empresa atua há 23 anos no mercado.

Valmir Rodrigues elogiou a atuação da assessoria. “Mauro e Taísa são empreendedores fantásticos que contribuem para nossa indústria de forma significativa. Certamente o mercado nessa região tende a avançar e entregar o que os consumidores esperam em termos de serviços e produtos”, finalizou.

Taísa Castagnari e Mauro Archanjo, sócios da Marchan Assessoria. Ao centro, Valmir Rodrigues, diretor da American Life