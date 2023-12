Tiago Victorio assume cargo de Superintendente da Unimed Participações

A Seguros Unimed, seguradora e braço financeiro do Sistema Unimed, anuncia que Tiago Victorio, atual gerente comercial da Unimed Participações, passa a exercer o cargo de Superintendente de Negócios da holding. Há um ano e meio na empresa, o executivo está feliz com a nova fase. “Todo bônus vem carregado de responsabilidade. Será um grande desafio assumir esse cargo que parte de fazer que todo o Sistema Unimed conheça ainda mais a Unimed Participações e soluções que temos para oferecer para as cooperativas, apresentando o conceito no nosso trabalho que as ajudará a se manterem, crescer e diversificar seus processos”, afirma.

Com mais de 28 anos de carreira, o executivo começou cedo na área de apólice de seguros, com passagem pela Porto, Allianz Brasil, Aon Brasil, passando também pelo Grupo APISUL e Disal, até chegar à Unimed Participações.

Sobre a Unimed Participações

A Unimed Participações integra o pilar empresarial do Sistema Unimed, posicionando-se como um moderno hub de negócios prioritários e complementares ao ecossistema cooperativo. A companhia possui uma estrutura profissionalizada com capacidade técnica para detectar oportunidades de mercado e demandas não atendidas no âmbito do Sistema Unimed, potencializando os ganhos para as cooperativas por meio de escala, eficiência e inovação. Hoje, a Unimed Participações possui 220 acionistas entre empresas auxiliares e cooperativas. Sua maior controlada é a Seguros Unimed, que atua como braço financeiro e segurador a serviço das Unimeds.