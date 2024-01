AECOR-RJ projeta 2024 como desafiador, mas com muitas oportunidades para os corretores de seguros

Diretor diz que a Inteligência Artificial deve ser cada vez mais explorada pelos profissionais do setor – Fazendo um balanço de 2023, Jayme Torres, diretor da Associação Estadual do Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), acredita que foi um bom ano para a maioria dos corretores de seguros. “Precisamos nos reinventar a cada dia, estarmos atentos às oportunidades que surgem e nos aprimorarmos sempre para acompanharmos a evolução tecnológica que avança com uma velocidade incrível. O que chamamos hoje como “de última geração” amanhã já pode estar obsoleto “, declara.

Revela que ao longo dos seus mais de 45 anos de experiência profissional, sempre que surgia alguma novidade, algum avanço tecnológico no setor, aparecia alguém profetizando o fim dos corretores de seguros. “É exatamente o contrário. A tecnologia tem que ser vista como aliada e não como concorrente. Acredito que será possível explorarmos de forma mais intensa e produtiva o uso da Inteligência Artificial para nossas atividades, porém, é fundamental que tenhamos profissionais da área orientando a melhor maneira de utilizar essa ferramenta”, fala Jayme Torres.

O diretor da AECOR-RJ vê 2024 como um ano desafiador, mas com inúmeras oportunidades para os corretores de seguros. Quanto a entidade, continuará acompanhando o desenvolvimento do mercado, apoiando os corretores de seguros nas suas demandas, promovendo encontros regionais com corretores e as principais seguradoras para buscar soluções nos problemas característicos de cada região, além de continuar estimulando e viabilizando a participação dos corretores em congressos. “Também atuamos de forma individual quando há algum problema com um corretor, buscando através do diálogo, soluções que satisfaçam a todos os envolvidos, corretor, seguradora e, principalmente, o segurado”, finaliza.

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas. O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ – Foto: Divulgação