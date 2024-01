MAPFRE Renda Fixa foi destaque em 2023

A forte performance dos fundos de investimentos verificada neste ano é a continuidade de uma trajetória que vem apresentando bons resultados de forma consistente, no que tange à relação risco/retorno. O fundo de maior destaque em 2023 foi o MAPFRE RENDA FIXA, que captou cerca de R$ 2,6 bilhões no período. Ainda que o cenário macroeconômico tenha sido favorável a essa classe de ativos em geral, devido às taxas de juros de dois dígitos, a performance e a resiliência desse fundo geraram vantagens competitivas substanciais em relação ao seu peer group (fundos similares).

No segmento multimercado, o MAPFRE INVERSION se destacou pelo desempenho, com rentabilidade líquida de 22,27% em 2023, diante de um CDI acumulado de 13,05% no mesmo período.

Com esse bom resultado, o fundo apresentou uma evolução patrimonial de 65% em 2023 e teve importantes reconhecimentos pelo Valor Econômico – tendo se sagrado em 1º lugar entre os fundos multimercados que melhor performaram no primeiro semestre do ano.

Além disso, em 2023 a MAPFRE Investimentos foi reconhecida pela Moody’s Local Brasil na posição de 2º lugar, como melhor gestora de Renda Fixa do Brasil, matéria publicada na Valor Investe. A gestora também se destacou no segmento de previdência: o Guia de Previdência do Valor Econômico/FGV de 2023 classificou a MAPFRE Investimentos em 1º lugar nas categorias “Gestão de Fundos Renda Fixa Crédito” e “Gestora Especialista Geral”.

Vale lembrar que todos os fundos MAPFRE têm um longo histórico de existência, permitindo que os clientes avaliem adequadamente a aderência de cada produto ao perfil de cada investidor.

“Temos uma prateleira diversificada de produtos longevos, para qualquer momento de mercado e perfil de investidor, do conservador ao arrojado, inclusive com produtos de maior relação “risco x retorno” para o momento de menor de atratividade da renda fixa”, frisa Eichhorn.

A estratégia de 2024 trará algumas novidades ao mercado, com o lançamento de um novo fundo já confirmado para o primeiro trimestre, assim como a disponibilização de fundos de previdência para plataformas de investimentos.

“As taxas de juros devem permanecer na casa dos dois dígitos durante este ano, então o cenário ainda será atrativo para a renda fixa. Mas outros segmentos devem ter acréscimos relevantes em 2024, como a renda variável, os fundos multimercado e o crédito privado”, prevê o executivo.

Sobre a MAPFRE Investimentos – Com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro do país, a MAPFRE Investimentos administra um portfólio que ultrapassou a cifra de R$ 15 bilhões em ativos. A empresa oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo fundos de renda variável, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de previdência. Atualmente, os produtos de investimentos da gestora são distribuídos por mais de 20 plataformas de investimento, entre grandes instituições bancárias e corretoras.

Carlos Eduardo Eichhorn, diretor de gestão de recursos da MAPFRE Investimentos,