Confederação Brasileira de Rugby e Universal Assistance renovam parceria em 2024

A empresa fornecedora de seguro-viagem continuará patrocinando as seleções masculina, feminina e a franquia Cobras Brasil Rugby – A Universal Assistance e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) renovaram, nesta semana, o patrocínio oficial e a parceria para o fornecimento de seguros de viagem aos atletas e comissão técnica das seleções até o final de 2024.

O patrocínio da empresa ao rugby brasileiro existe há mais de dez anos, com apoio às seleções brasileiras masculina (Tupis) e feminina (Yaras), além da franquia Cobras Brasil Rugby (time que representa todos os clubes de rugby do país). Com a parceria, a marca estará presente em ativações durante eventos, placas publicitárias em jogos e no uniforme dos Cobras Brasil.

De acordo com o diretor de Marketing e de Vendas Diretas da Universal Assistance no Brasil, Danilo Godoy, a parceria visa, além de fortalecer a marca, contribuir para o crescimento do rugby no país. “Nós acreditamos que o esporte é um dos pilares para uma sociedade desenvolvida socialmente e, por isso, sempre estamos em busca de parcerias que fomentem as práticas esportivas e contribuam para tornar o sonho dos atletas e de toda a comissão técnica uma realidade. Essa parceria perdura há mais de dez anos e nós auxiliamos para que as equipes viajem com segurança”, destaca Godoy.

“É uma alegria imensa para a Brasil Rugby ter a Universal Assistance como parceira de longa data. Isso só reforça o comprometimento da empresa com o desenvolvimento do esporte, estando totalmente alinhada com os nossos valores”, afirma a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mariana Miné.

O calendário do rugby em 2024 está repleto de grandes eventos. Enquanto a franquia Cobras disputa a Super Rugby Américas, principal liga do continente, entre fevereiro e maio, as seleções brasileiras de XV se preparam para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Já na modalidade sevens, os Tupis encaram o Pré-Olímpico, em Mônaco, na briga por uma vaga em Paris 2024. E as Yaras, classificadas para os Jogos Olímpicos, participam do Circuito Mundial durante todo o primeiro semestre.

A Universal Assistance oferece há 40 anos assistência aos clientes durante as viagens, desde a fase de planejamento. A companhia está presente em mais de 178 países e já atendeu mais de 10 milhões de viajantes ao redor do mundo. A empresa pertence ao grupo Zurich, um dos maiores do mundo no segmento, e fornece uma extensa rede de serviços de suporte para viagens com produtos adaptados às necessidades de cada turista. Para saber mais sobre as coberturas dos seguros e a atuação da rede, acesse o site.

Sobre a Universal Assistance

Foto: Confederação Brasileira de Rugby