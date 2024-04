AABIC realiza curso de Segurança em Condomínios Residenciais e Comerciais

Aulas serão ministradas presencialmente nos dias 24 e 25 de abril, em São Paulo – A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), a maior entidade representativa do segmento no Estado, realizará uma nova edição do curso “Segurança em Condomínios Residenciais e Comerciais”. As aulas serão presenciais, nos dias 24 e 25 de abril, na sede da entidade.

O treinamento será ministrado por Waldir de Oliveira Samora, bacharel em Ciências Jurídicas e instrutor em atualizações da Polícia Militar de São Paulo, e é destinado a gerentes, zeladores, porteiros, garagistas, recepcionistas e vigias, profissionais sujeitos a encontrar situações de risco em sua rotina.

De acordo com os dados do Sistema de Informações Criminais (Infocrim), o Estado de São Paulo, de 2014 a 2018, foram registrados, em média, 12 mil casos de furtos e roubos a casas e condomínios, por ano. Em 2022, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) apontou 1.300 crimes contra condomínios praticados de janeiro a abril, contra 832 registrados no mesmo período do ano anterior. Isso representa um aumento de 56% no número de assaltos.

As estratégias usadas pelos assaltantes são variadas e nem todas as medidas de segurança pública são suficientes para combatê-las. Além disso, muitos condomínios ainda não dispõem de sistemas de segurança eficazes, contribuindo para o aumento dos casos. Outro ponto apontado pela segurança é a falha humana.

Com o intuito é capacitar os participantes por meio de treinamentos e debates, a programação do curso inclui temas relacionados às áreas de Proteção Patrimonial e Individual, Sistemas de Segurança em Condomínios e Noções sobre Medidas Antissequestros. Além de abordar quesitos relevantes como estudos de casos sobre o modus operandi de assaltantes de condomínios, dicas para prevenção de assaltos e sequestros e muito mais.

Serviço

Curso: Segurança em Condomínios Residenciais e Comerciais

Dias: 24 e 25 de fevereiro, das 14h às 18h

Local: Sede da AABIC – Rua Estados Unidos, 89 – Jardim Paulista/São Paulo.

Inscrições e informações: treinamentos@aabic.org.br ou pelo (11) 3059-3372

Sobre a AABIC – A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), fundada em 1978, é uma entidade que atua na formação qualitativa do mercado de administração e locação de imóveis. Conta com cerca de 90 empresas associadas, que administram atualmente 16 mil condomínios e mais de 60 mil imóveis locados, onde vivem cerca de 5,1 milhões de pessoas. As associadas da AABIC são responsáveis pelo emprego de 115 mil pessoas no setor, contabilizando os funcionários de operação nas empresas até o contingente de colaboradores contratados para executar as rotinas dos condomínios. Fundada em 1978, a AABIC busca cumprir com excelência e rigor sua principal missão: orientar a administração de bens imóveis e condomínios em suas atividades. Com gestão voltada para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos serviços de orientação e treinamento, a associação trabalha pela valorização do segmento no mercado imobiliário.