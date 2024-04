Tokio Marine lidera Ranking de Diversidade GPTW Brasil na categoria 50+

Taxa de retenção dos Colaboradores com mais de 50 anos na Companhia é de 80% – Em cerimônia realizada na última quarta-feira, 10 de abril, em São Paulo, a Tokio Marine foi premiada em quatro categorias do Ranking de Diversidade GPTW Brasil: Mulher, Étnico-racial, LGBTQIA+ e 50+. O reconhecimento é fruto do trabalho contínuo desenvolvido pela Companhia em prol da construção de um ambiente corporativo cada vez mais acolhedor e inclusivo para os seus mais de 2,3 mil Colaboradores em todo o país.

É a sétima vez que a Seguradora é reconhecida como uma das Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar; a quarta vez para as pessoas acima de 50 anos e questões Étnico-racial; e a segunda para o público LGBTQIA+. “Diversidade é um dos principais pilares de nossa cultura organizacional, valorizamos e respeitamos as diferenças, sem nenhum tipo de discriminação por questões ligadas a gênero, raça, religião, capacitismo etc. Temos uma agenda sólida e bem estruturada de iniciativas voltadas à diversidade e inclusão e para nós é uma honra ver a Companhia como destaque por mais um ano no Ranking de Diversidade GPTW Brasil.”, celebra Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Tokio Marine.

Desde 2017, a Tokio Marine reúne, sob o selo Tokio com Todos, os projetos voltados à promoção de igualdade e diversidade, compreendendo a inclusão de mulheres; pessoas com deficiência; e profissionais com mais de 50 anos, entre outros grupos, independentemente de gênero, raça, religião, valorizando a diversidade de pensamento e o respeito às diferenças.

No âmbito do combate ao etarismo, por exemplo, um projeto de grande destaque na Companhia foi o programa Toque de Vivência, criado para promover a contratação de profissionais com idade acima de 50 anos. A iniciativa deixou um verdadeiro legado para a Tokio Marine – após a sua criação, o número de contratações de pessoas 50+ cresceu de maneira expressiva, inclusive se comparado ao mercado, e a taxa de retenção desse público se mantém em cerca de 80%. Ainda com o objetivo de promover a inclusão dos Colaboradores dessa faixa etária, a Seguradora promove o Bate-Papo intergeracional – Foco em Equidade e Fomento do Pilar 50+. O programa conta com palestras sobre diversidade etária, impactos nos negócios, carreira e planejamento de aposentadoria, entre outros temas.

Dentre as principais iniciativas voltadas à equidade de gênero, está a promoção de eventos, palestras e workshops conduzidos por especialistas com a finalidade de gerar uma maior conscientização sobre esses temas, além de promover suporte emocional às Colaboradoras para enfrentarem os desafios da carreira. A Companhia também disponibiliza ações dedicadas à prevenção e saúde feminina, como o Programa Gestante, com palestras mensais sobre maternidade, amamentação, desenvolvimento motor do bebê, armazenamento de leite e parto, entre outros temas. Atualmente, 44,7% dos cargos de liderança da Seguradora são ocupados por mulheres.

A Tokio Marine também criou e mantém, desde 2019, o Grupo de Diversidade e Inclusão, com o objetivo de promover conscientização, debates, discussões e trocas que proporcionem igualdade e equidade. Em 2023, uma das iniciativas implementadas foi o Censo de Diversidade, cujos resultados vão orientar o desenvolvimento de projetos ainda mais alinhados ao perfil dos Colaboradores.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

