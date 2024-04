UCS completa 20 anos de atividades e realiza encontro com o mercado de seguros

Na mesma noite a entidade realiza assembleia de prestação de contas – A UCS – União dos Corretores de Seguros – completa em abril duas décadas de atividades. Como seu próprio nome diz, a entidade une os corretores de seguros para debater temas de interesse da categoria em fóruns e eventos, como o tradicional Trocando Ideias e o Trocando Negócios.

O encontro mensal que acontece no dia 23 de abril de 2024 (terça-feira), a partir das 19 horas, dá início às festividades de 20 anos da UCS, que terá como grande festa a celebração de fim de ano, realizada em novembro.

Antes do evento será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de prestação de contas, cuja participação é exclusiva para os associados que estão em dia com o pagamento da mensalidade. A primeira chamada para a AGO será às 18h e a segunda às 18h30.

Augusto Esteves, presidente da UCS, destaca o trabalho de todos que contribuíram com esta história que completa duas décadas. “Chegamos a 20 anos de mãos dadas entre nós, corretores de seguros, o mercado, mantendo parceria especialmente com as seguradoras e demais entidades representativas da categoria, como o Sincor-SP. Estamos juntos com uma única finalidade: o bem comum de todos os profissionais do setor e, automaticamente, da sociedade brasileira”, afirma.

20 anos de história

A UCS foi criada em abril de 2004 tendo como objetivo promover o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos corretores de seguros por meio do intercâmbio de conhecimento entre a categoria e parceiros do mercado segurador.

Nestes 20 anos foram mais de 400 encontros presenciais de trabalho, além de centenas de reuniões online que acontecem durante toda a semana com o Trocando Negócios, e de dezenas de encontros de congraçamento, como as caminhadas dos corretores, o grupo de ciclismo Loucos Por Bike UCS e as festas de fim de ano.

Também foram realizados cursos, tais como “Administração de Corretora de Seguros” e “Como Contratar Estagiários e Colaboradores”, bem como a preparação de profissionais com treinamentos para melhor execução de suas funções junto à corretora, além de projetos com os jovens corretores sucessores em suas empresas. E de forma recorrente são promovidas ações sociais para entidades beneficentes.

Desde o primeiro ano de gestão os corretores de seguros associados à UCS participam de discussões pertinentes à categoria no Fórum de Discussão UCS, por email, e disponibilizam a seus clientes mensalmente um boletim eletrônico, personalizado com os dados de cada corretora, trazendo notícias e curiosidades ligadas ao setor e que contribuem com a cultura dos seguros, ao demonstrar a importância da proteção.

20º aniversário da UCS e AGE prestação de contas

Data: 23/04/24 – terça-feira

Horários:

18h – Primeira chamada AGO (associados)

18h30 – Segunda chamada AGO (associados)

19h – Celebração 20 anos UCS (todo o mercado)

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br