A I2 Comunicação & Marketing faz a sua empresa sair do papel!

Contando com o amplo relacionamento e apoio da Agência Seg News e do Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), a I2 Comunicação & Marketing tem como diretor o publicitário Igor Sabino M. Sousa, que também tem formação em seguros pela Escola Nacional de Seguros (ENS) e Ivanildo Sousa, como diretor de redação. O foco da empresa é apoiar profissionais e empresas para se posicionar da melhor forma possível nos meios digitais e se relacionar com parceiros de negócios do setor e também com potenciais consumidores…

I2 COMUNICAÇÃO & MARKETING

Conte com a nossa experiência para fazer a sua empresa SAIR DO PAPEL!

I – Assessoria em Marketing Digital

*Full Digital

Desenvolvimento e gestão de marcas e mídias sociais.

*Inbound Marketing

Planejamento de campanhas, criação de conteúdo

*Consultoria

Auditoria, análise e planejamento estratégico

*Papelaria

Impressos, brindes e material de divulgação em geral

II – Assessoria de Imprensa

.Produção Editorial (Entrevistas e Textos)

.Divulgação e Cobertura de Eventos (Jornalística e Fotográfica)

Entre em contato:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: igorsabino.moreira@agenciasegnews.com.br

Igor Sabino M. Sousa, diretor da I2 Comunicação & Marketing