Quanto Vale a Sua Casa: Um Olhar sobre a Importância do Seguro Residencial

(Por: Jorge Eduardo de Souza, Sócio-Fundador da Única Corretora de Seguros)



O Sonho da Casa Própria e a Realidade Distante

A busca pela casa própria é um dos principais objetivos das famílias brasileiras. No entanto, para a maioria delas, esse sonho se mantém distante da realidade. A acessibilidade à moradia é um tema recorrente na retórica política, refletindo a aspiração de muitos, mas a concretização se mostra complexa para a maioria.

Impacto do Novo Imóvel no Mercado e na Vida das Famílias

Na construção civil, especula-se que cada novo imóvel entregue movimenta o mercado em cerca de 50% do seu valor. Isso engloba não apenas o custo da construção, mas também as despesas adicionais com decoração, mobiliário, eletrodomésticos, utensílios e demais itens essenciais para tornar a casa habitável.

Maturidade do Conteúdo Mobiliário e Desafios Econômicos

O investimento necessário para uma casa “madura” varia conforme os limites econômicos do proprietário. Famílias mais abastadas tendem a superar esses padrões rapidamente, enquanto para famílias menos privilegiadas, essa maturidade pode demandar tempo e sacrifícios.

A Manutenção e a Obsolescência dos Bens Adquiridos

Além dos desafios financeiros, a manutenção e a obsolescência dos itens adquiridos são questões recorrentes. Diferentemente de um carro, cuja perda pode ser dolorosa, mas mais suportável, a perda de uma casa devido a diversos incidentes naturais como incêndios, enchentes ou desmoronamentos é um impacto devastador.

A Importância Vital do Seguro Residencial

O seguro residencial se destaca como um mecanismo vital para garantir a recomposição dessas perdas. Surpreendentemente, apesar de sua importância, menos de 5% das residências no país estão seguradas, enquanto um quarto da frota nacional possui seguro de automóvel.

Equívocos e Falta de Conscientização

Essa discrepância se deve, em parte, à falta de conscientização sobre o valor e o custo de reposição da residência, bem como à escassa compreensão sobre o baixo custo e a abrangência do seguro residencial.

A Proposta de Proteção e Conscientização

Não se trata de sugerir deixar o carro sem seguro, mas de considerar a possibilidade de um seguro automotivo mais enxuto para direcionar recursos também para o seguro residencial. Isso garantiria a proteção da casa por um custo proporcionalmente menor e por um período mais extenso.

Conclusão: O Chamado à Conscientização e à Previsibilidade Financeira

O objetivo é promover a conscientização sobre as possibilidades, facilidades e importância dos seguros, não apenas para proteger as conquistas dos indivíduos, mas também para trazer estabilidade financeira.

Convite para Mais Informações e Orientações

Para explorar mais sobre o assunto, convidamos a assistir ao vídeo que complementa essas informações. Compartilhe com seus conhecidos e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos automaticamente. Nosso acervo oferece orientações e respostas para suas dúvidas sobre as diversas e viáveis opções de seguros.

Este artigo enfoca a importância do seguro residencial em contraste com outras prioridades financeiras, destacando sua relevância na proteção do patrimônio familiar. É uma reflexão sobre a conscientização necessária para preservar e assegurar as conquistas alcançadas, visando à estabilidade e segurança das famílias brasileiras.

Sobre o Canal UNICA SEGUROS TV

O canal UNICA SEGUROS TV estápresente em redes sociais como Youtube, Linkedin e TikTok, oferecendo um extenso acervo de mais de 180 vídeos.



Seu principal objetivo é educar e conscientizar o público sobre a relevância da proteção securitária, demonstrando de maneira didática e informativa como os seguros desempenham um papel fundamental na economia brasileira.



Por meio de conteúdos diversificados e acessíveis, o canal aborda temas que vão desde a importância do seguro residencial e automotivo até as nuances dos impactos positivos dessas medidas de proteção financeira, visando não apenas a segurança individual, mas também a estabilidade econômica das famílias e da sociedade em geral.



