CCP Seg News contou com 665 participantes em 2023!

Durante o ano de 2023, o Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) organizou 13 eventos online (um híbrido) e 7 cursos online (também um híbrido), contando com a participação de 665 profissionais. Os cursos abrangeram diversos tmas, entre eles o Seguro Garantia, Seguro de Transportes e Gerenciamento de Riscos de Transportes de Cargas, Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, Lucros Cessantes, Gestão de Riscos e Seguros Agrícolas e o Prêmio Seg News 2023!

Nossa comunidade é diversificada, composta por 57% de corretores de seguros autônomos e colaboradores de corretoras de seguros, além de 43% de profissionais de Seguradoras, Advocacias e Empresas de Tecnologia, contribuiu para a riqueza de conhecimento e experiência partilhada.

Confira abaixo a lista dos cursos e eventos realizados em 2023:

E os eventos agendados para Janeiro de 2024!

Cursos:

Curso de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

Curso Básico de Resseguros

Curso EAD Seg News de Análise de Balanços – Seguro Garantia

Curso EAD Seg News de Lucros Cessantes – Da Teoria à Prática

Curso EAD Seg News de Gestão de Riscos e Seguros Patrimoniais

I e II Curso EAD Seg News Básico de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transportes de Cargas (um híbrido e online)

Eventos:

Encontro Seg News Sempre Seguro 2023 – #IVANILDOFAZ35ANOSSEGUROS!

III Seminário Seg News de Gestão de Riscos e Seguros Cibernéticos

V Jornada Seg News de Seguro Garantia Judicial

II Workshop EAD Seg News de Gestão de Riscos e Seguro de Crédito

I Seminário Seg News de Seguros de Riscos de Petróleo & Gás

I Congresso Seg News de Direito do Seguro

II Fórum EAD Seg News – Impactos das Fraudes no Mercado de Seguros

Prêmio Seg News 2023

I Workshop de Seguro de Fiança Locatícia

II Fórum EAD Seg News de Gestão de Riscos e Seguros Agrícolas

I Workshop de Regulação de Sinistros de Seguro Garantia

VI Seminário Seg News de Seguro Garantia de Obrigações Contratuais

I Workshop Seg News EAD de Regulação de Sinistros de Transporte de Cargas

AGENDA DE EVENTOS DO CCPSEGNEWS COMEÇA 2024 COM 03 EVENTOS ON LINE

TEMAS: SAÚDE – SEGURO VIAGEM – FRAUDES EM SEGUROS DE PESSOAS

Faça a sua inscrição nos links abaixo ou através dos contatos:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/ccpsegnews-inicia-2024-com-03-eventos-saude-seguro-viagem-e-fraude-em-seguros-de-pessoas/

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE SAÚDE COMPLEMENTAR

Cenário Atual e Perspectivas para o Setor no Brasil

Data: 18 de Janeiro 2024 – Das 10h00 ás 12h30

Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 40,00

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-seminario-ead-de-saude-complementar-ccp-seg-news/

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE SEGURO VIAGEM

Produtos & Distribuição: Perspectivas e Oportunidades de Negócios

Data: 18 de Janeiro – Das 15h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma Google Meet

Inscrições: R$ 40,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-workshop-ead-seguro-viagem-ccp-seg-news/

I FÓRUM SEG NEWS SOBRE FRAUDES E SEUS IMPACTOS NO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

Data: 30 de Janeiro de 2024 – Das 14h30 ás 17h00

Formato: On Line (GoogleMeet)

Inscrições: R$ 60,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

(*) Inclui a emissão de Certificados e Envio posterior do Vídeo completo do evento para os inscritos.

Não pode ser compartilhado nas redes sociais!

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1o-forum-ead-fraudes-e-seus-impactos-no-seguro-de-vida-e-acidentes-pessoais/

