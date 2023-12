Zurich recebe Selo de Direitos Humanos e Diversidade e se destaca em prêmios de Recursos Humanos

Selo concedido pela prefeitura de São Paulo reconheceu projeto Talentos para o Futuro, que prepara jovens para ingressaram no mercado de trabalho; seguradora também foi destaque no 2° Prêmio Melhor RH Brasil pela atuação com os talentos internos na companhia – O projeto Talentos do Futuro, parceria da Seguradora Zurich e a Z Zurich Foundation com o Instituto Techmail (ITM), foi reconhecido, pela segunda vez consecutiva, com o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, entregue pela Prefeitura de São Paulo. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) para reconhecer práticas de inclusão e diversidade em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor.

O programa de capacitação Talentos para o Futuro é destinado a jovens de 16 a 21 anos de idade em situação de vulnerabilidade que estejam cursando o Ensino Médio em escolas públicas na cidade de São Paulo.

O curso tem duração de três meses por turma, com uma carga horária de 312 horas de aula e um mínimo de 20 horas de palestras com temas transversais, como: Direitos Humanos, Violência Doméstica, Educação Financeira, Orientação profissional, Contabilidade no Mercado de Seguros, LGPD, Saúde mental, entre outros.

Desde o início do projeto, em 2020, até agosto deste ano, já foram 337 jovens capacitados, sendo que 228 jovens estão inseridos no mercado de trabalho – uma empregabilidade de quase 70%. Em relação aos jovens capacitados, cerca de 55% deles estão no mercado segurador.

“O universo corporativo como um todo precisa de mais diversidade. E não é só porque isso é o certo. A diversidade é fundamental para construirmos ambientes inclusivos e saudáveis de trabalho, mas também para contribuir com o clientecentrismo, já que a partir dela é possível ter mais representatividade dentro das empresas considerando os próprios clientes que iremos atender. Tudo isso contribui para o sucesso dos negócios”, aponta Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas & Cultura da Seguradora Zurich.

Ele continua: “Então, o projeto Talentos para o Futuro é brilhante porque não só nos ajuda a cumprir o nosso papel social junto às comunidades em que atuamos, promovendo o ingresso de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, como também oferece a vários setores, especialmente o de seguros, talentos qualificados com um olhar para a diversidade”, finaliza.

Seguradora se destaca em premiações de Recursos Humanos

Se a Zurich está preparando talentos externos para ingressar no mercado, o cuidado com as pessoas colaboradoras não poderia ser diferente. Não à toa, a seguradora também foi destaque pela atuação com seus talentos internos.

A companhia foi homenageada pela segunda vez consecutiva no 2° Prêmio Melhor RH Brasil, tendo Carlos Toledo representado a Zurich não só como um dos melhores profissionais de RH do país mas também como destaque do setor de Seguros. O executivo já tinha se destacado também pela segunda vez entre os líderes do Sudeste no mês de setembro.

“Diariamente, colocamos em prática nosso compromisso de crescer junto aos colaboradores, nos esforçando para oferecer um ambiente saudável, acolhedor, inclusivo e que propicie as condições necessárias para que as pessoas possam se desenvolver de maneira integral”, destacou o executivo. “Ter esse reconhecimento é a confirmação de que estamos fazendo um trabalho relevante, e que estamos na direção certa”.

A Zurich já havia conquistado outras premiações de Recursos Humanos em 2023. Em setembro, a companhia ficou em 3º lugar Ranking GPTW Instituições Financeiras na categoria das empresas de grande porte. A seguradora também foi reconhecida entre as 10 melhores empresas para trabalhar em São Paulo e entre as 25 melhores do país em outros Rankings GPTW divulgados neste ano.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX. Mais informações disponíveis aqui.