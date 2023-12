Faculdade Unimed oferece mais de 300 bolsas integrais

Instituição de ensino tem mais de 300 bolsas de estudo com 100% de desconto para integrantes do Sistema Unimed e o público em geral – O vestibular da Faculdade Unimed está cada vez mais acessível a todos. Neste ano, a instituição de ensino está oferecendo diversas bolsas de estudo. São mais de 300 bolsas com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com desconto de 100% (integral). Esse tipo de bolsa é concedido pelo Ministério da Educação às entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área da educação.

Além das bolsas CEBAS, a Faculdade Unimed vai conceder bolsas de estudo de 60%, 70% e 90% de desconto. As bolsas de 60% de desconto são para todos os que fizerem vestibular, seja do Sistema Unimed ou do mercado. As bolsas de 70% serão direcionadas para os colaboradores e cooperados do Sistema Unimed. A condição é válida para todos os cursos. Já as bolsas de 90% serão apenas para o curso de Gestão de Cooperativas (presencial e EaD), exclusivo para os cooperados e colaboradores das cooperativas de Minas Gerais.

O diretor acadêmico da Faculdade Unimed, Fábio Gastal, explica que a ação está alinhada com um dos propósitos da instituição de ensino, que é levar educação de qualidade, não só para o Sistema Unimed, mas para a sociedade. “A educação precisa ser para todos. Acreditamos que o conhecimento é o caminho para a transformação social e, por isso, precisamos facilitar o acesso daqueles que apenas precisam de uma oportunidade”, ressalta.

Os interessados em cursar uma graduação tecnológica nas modalidades presencial ou EaD podem escolher entre Gestão Hospitalar, Gestão de Cooperativas e Secretariado (apenas EaD). As graduações são autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e possuem duração de dois anos e meio (com exceção do curso de Secretariado que são dois anos).

Com inscrições gratuitas e provas on-line, os interessados podem se candidatar pelo site da Faculdade Unimed até o dia 11 de dezembro. O processo seletivo integra o Plano de Incentivo à Educação e proporciona o acesso a uma educação inclusiva e de qualidade para os colaboradores da Unimed, das cooperativas e do mercado em geral. Os editais também podem ser consultados pela página do vestibular.

Sobre a Faculdade Unimed

A Faculdade Unimed é a instituição de ensino superior do Sistema Unimed credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). Com atuação em todo o território nacional, a fundação já formou mais de 170 mil profissionais, nas áreas de gestão, saúde e cooperativismo, entre turmas de pós-graduação, curta-duração, aperfeiçoamento, educação a distância e assessorias de gestão.