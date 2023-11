Woody Mo, CEO global da eBaoTech, será um dos palestrantes do ITC 2023

O fundador e CEO da eBaoTech, Woody Mo, será um dos palestrantes do InsureTech Connect 2023 (ITC). O maior encontro de inovação em seguros do mundo começa nesta terça-feira, dia 31 de outubro, e vai até o dia 02 de novembro (5ª feira).

Na quarta-feira, dia 1º, o executivo participará de um painel sobre “Canais de distribuição de seguros”. Ao seu lado estarão também Camila Serna (Chubb), Roberto Tinoco Pinto (Aon) e Stefan M. Knoll (Familienversicherung). O debate será moderado por Adam Blumencranz, da Distributed Venture.

“Vamos debater a evolução dos canais de distribuição de seguros, que partiram inicialmente do meio físico, migraram para o digital, e agora atuam no chamado phygital, que é a união desses dois mundos”, explicou Woody. O executivo também foi palestrante em outro grande evento do setor, o CQCS Insurtech & Innovation 2023.

Responsável pela transação de mais de US$ 20 bilhões de prêmio emitido por ano, a eBaoTech tem bastante experiência nesse segmento. Atualmente, a multinacional conta com mais de quatro mil APIs; três mil produtos disponíveis na plataforma e cinco mil canais conectados.

“Estamos remodelando o ecossistema de seguros com nossa plataforma de middle office e os aplicativos desenvolvidos pelo InsureMO, atendendo às necessidades específicas do mercado – como o MyTrucksure, uma solução de seguro para o mercado de caminhões nos EUA, que é muito interessante”, disse.

Como a eBaoTech também terá um estande no evento (nº 2232), o CEO aproveitou para reforçar o convite. “Venha nos visitar, conhecer o nosso time e entender porque somos a marca líder em tecnologia para o setor de seguros”, completou.

Sobre a eBaoTech

A eBaoTech é líder global em tecnologia para o setor de seguros. Fundada no ano 2.000 com a missão de “tornar os seguros mais fáceis”, se destaca como uma provedora de soluções digitais. Atualmente possui negócios em mais de 30 países em todo o mundo, atendendo mais de 200 seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema. Para saber mais, basta acessar https://www.ebaotech.com/pt.