Protteges anuncia parceria com Amil para atender corretores como assessoria especializada de benefícios

Atuando como corretora de seguros há seis anos no segmento de benefícios (saúde, vida, previdência, odonto, assistência Pet), a Protteges, sediada em Florianópolis/SC, ingressou no ramo de assessoria com uma novidade que promete movimentar o mercado: a parceria com a operadora Amil.

As negociações com a companhia, considerada uma das maiores operadoras do mercado brasileiro, foram conduzidas pela corretora de seguros Margot Adriane Valmorbida, fundadora e diretora do Grupo Protteges.

Economista, pós-graduada em Gestão Contábil e Financeira, Cooperativismo de Crédito e Direito do Seguro, a executiva acumula 15 anos de atuação no mercado de seguros e mais de 30 anos no segmento de planos e seguros saúde.

“Atualmente somos uma das principais corretoras de seguros de planos de saúde do Sul do País e agora expandimos nossas atividades. Nosso objetivo é apoiar o crescimento dos corretores e contribuir para o aumento da produção no ramo de benefícios no Estado e, futuramente, no País”, afirma a executiva.

A diretora explica que a Protteges Assessoria é uma empresa voltada ao suporte para corretoras de seguros que querem ampliar seu portifólio de produtos, atendendo aos clientes de forma mais ampla por meio dos planos de saúde e soluções comercializados pela Amil.

“A atuação da Protteges Assessoria está focada tanto no treinamento dos produtos quanto do sistema operacional, além de intermediar o suporte entre a corretora e a operadora. Entendemos a importância de o parceiro conhecer o produto e suas regras comerciais para entregar uma prestação de serviço de qualidade às empresas clientes. Oferecemos todo o suporte comercial pré e pós-venda, além de atendimento personalizado aos corretores que fazem parte do negócio”, garante.

Margot Adriane avalia o modelo de assessoria como o mais “eficaz e vantajoso” para os parceiros. “Como a assessoria, os corretores são cadastrados diretamente nas operadoras, o que faz com que recebam suas comissões sem intermediação. Funcionamos como braços comerciais, representantes da operadora, facilitando o dia a dia dos corretores”.

O diretor Nacional de Vendas e Pós-Vendas da Amil, Raul Nechar, celebra a parceria. “O corretor de seguros é o único canal de distribuição da Amil. As assessorias prestam um trabalho diferenciado pois oferecem o aprendizado do produto de forma mais ágil, eficiente, direta, direcionada, com conhecimento único. O serviço que a Protteges oferece faz com que o corretor tenha ainda mais confiança na companhia, na nossa marca. Pela sua ampla expertise, a empresa é uma das parceiras que escolhemos para atuar em Santa Catarina e gerar negócios sustentáveis de longo prazo”.

Renata Brown Gonçalves, executiva Comercial Regional Sul da Amil, enfatiza que “a Protteges é a principal parceira da operadora no Estado. Temos muita confiança no trabalho da empresa, que é essencial para o desenvolvimento dos nossos negócios”.

A gestora Comercial da Amil em Santa Catarina, Beatriz Simões., concorda: “confiamos muito no trabalho da Margot. Ela é ‘sangue azul’, fala a nossa língua. É uma profissional extremamente responsável, conhece a fundo nosso trabalho. Estamos focados em crescer no Estado, por isso é muito importante ter o apoio da assessoria”.

Coquetel – Para celebrar a parceria com a Amil, a Protteges promoveu, no dia 25 de outubro, em Florianópolis, um coquetel com a presença de executivos da Amil, corretores parceiros e colaboradores. O evento foi na sede do grupo, que fica na Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 305, Estreito. Mais informações no site: https://protteges.com.br/

Margot Adriane Valmorbida, fundadora e diretora do Grupo Protteges