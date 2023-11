WIT Insurance marca presença no Amcham Talks 2023 em Campinas

A WIT Insurance, área de Seguros da multi family office WIT (Wealth, Investments & Trust), presente em 10 cidades do Brasil, no Amcham Talks na última terça-feira (17), no Royal Palm Plaza em Campinas (SP), com espaço exclusivo para recepcionar os participantes e apresentar as soluções em seguros e investimentos do escritório. A sexta edição do festival de inovação proporcionou 12 horas de conteúdo e contou com público de 1200 executivos. O COO da WIT, Walter Baldan Neto, e o diretor da WIT Insurance, Eduardo Ramirez, recepcionaram clientes e parceiros no estande em parceria com a Zurich Seguros, representados por Helton Neroni e Valnei Vargas, e mostraram o conceito de ecossistema da empresa.

Sobre a WIT – Wealth, Investments & Trust

A WIT – Wealth, Investments & Trust – é assessoria, planejamento e execução para cuidar do patrimônio de pessoas, grupos familiares e empresas, de forma integral e sincronizada, apoiada por uma sofisticada estrutura de especialistas e de empresas que atuam de forma independente, porém complementar.

O multi family office atua nas áreas de assessoria de investimentos; fundos exclusivos; câmbio e remessas internacionais; serviços financeiros (principais linhas de crédito) e emissão de dívidas em mercado de capitais; seguros e benefícios; ativos imobiliários e consultoria patrimonial. Atualmente, a empresa está presente em nas capitais de São Paulo e Paraná, em Curitiba, e em cidades do interior paulista: Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Araçatuba, Votuporanga, Jundiaí e Itu.