Lockton Brasil lança videocast para incentivar o cuidado com a saúde

O Saúde em Foco tem como objetivo apresentar dicas práticas para que pessoas e empresas possam implementá-las – A Lockton, maior corretora e consultoria independente de seguros privados do mundo, lança o seu primeiro videocast, o Saúde em Foco. Com o objetivo de apresentar a visão de especialistas sobre temas relevantes no universo da saúde, o videocast contará com episódios mensais.



Na estreia do programa, Tatiane Scapolan, Coordenadora de Gente e Gestão na Lockton Brasil, bateu um papo sobre saúde mental com o Dr. Leandro Romani, Consultor Médico Sênior da Lockton Brasil, Além de esclarecer as principais dúvidas sobre depressão, ansiedade, Síndrome de Burnout e suicídio, o médico também discutiu como estas questões podem impactar o ambiente de trabalho e a importância em se disponibilizar canais de ajuda aos colaboradores.



“A Lockton possui uma forte presença na gestão de saúde, seja de forma para amparar os milhares de colaboradores dos nossos clientes, como também para o cuidado com a nossa equipe. Criamos o Saúde em Foco, com o objetivo de esclarecer questões relevantes e falar sobre saúde de forma didática para diversos públicos”, comenta José Otávio, CEO da Lockton no Brasil.



O Podcast Saúde em Foco está disponível no canal da Lockton Brasil no Youtube e também no Spotify.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.