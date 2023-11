VOKAN Seguros participa da NBAA, feira internacional de aeronaves, em Las Vegas

Com geração de US$ 50 milhões em negócios, a exposição apresentou lançamentos e inovações tecnológicas; VOKAN foi a única participante brasileira do evento – A VOKAN Seguros participou com exclusividade de mais uma edição do NBAA (National Business Aviation Association), em Las Vegas, que aconteceu de 17 a 19 de outubro. Entre as novidades, o lançamento do Citation CJ3 Gen2, da Textron, novos interiores para a família BBJ 737-7 da Boeing e o novo jato da Hondajet.

O evento atrai inúmeros representantes do mercado, entre tradings, brokers, advogados, operadores e pilotos, com protagonismo para inovação e lançamentos. Para o CEO da VOKAN, Luiz Eduardo Moreira, é importante alinhar e trazer para o Brasil as tendências do mercado mundial de aviação.

“O setor de aviação apresenta ano a ano a incorporação da inovação tecnológica e novos modelos e é importante que nossos clientes conheçam estas novidades”, afirma Moreira. O CEO viajou acompanhado dos diretores da VOKAN Guilherme Krupelis e Alexandre Macedo.

Guilherme aponta as novidades do evento, como o lançamento do Citation CJ3 Gen2, da Textron, para 10 passageiros, com novo cockpit e excelente alcance. “A Boeing Business também anunciou novos interiores para os jatos da família BBJ 737-7, com 144 combinações exclusivas de cabine modular em três paletas de cores diferentes. Isto garante ampla gama de layouts e configurações de cabines, uma nova maneira de personalizar interiores, reduzir custos e acelerar entregas.”

A Hondajet mostrou seu novo modelo de jato, chamado Hondajet Echelon, que pode acomodar até 11 ocupantes. Será o primeiro jato leve a voar de uma costa a outra nos EUA, com previsão de lançamento já para 2025, segundo Guilherme.

A VOKAN foi a única participante brasileira do setor de seguros aeronáuticos na NBAA deste ano. A feira é considerada o maior evento do mundo voltado para aviação geral e atraiu 800 expositores, com expectativa de gerar US$ 50 milhões em negócios. Este ano, a sustentabilidade esteve em alta, tanto na discussão e novidades sobre a neutralização de carbono como no menor impacto ambiental do evento, com tratamento dos resíduos gerados durante a feira.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br

Guilherme Krupelis, Alexandre Macedo e Luiz Eduardo Moreira