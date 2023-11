Investimentos na área de Garantia da EZZE trazem resultados que superam números de 2022

Dados oficiais da SUSEP apontam a companhia entre as oito maiores de Seguro Garantia do país – Em todo o ano de 2022, a EZZE Seguros produziu R$ 115.7 MM de prêmios em Seguro Garantia. Em 2023, essa marca foi atingida já na metade de setembro. “Isso só foi possível por termos profissionais com excelente conhecimento técnico, com um forte DNA para a subscrição de riscos ligados a projetos de infraestrutura e bastante conhecimento do nosso sistema jurídico, além de uma área comercial ativa na prospecção com corretores”, explica Marcio Lossurdo, diretor de subscrição de Garantia da EZZE.

O executivo conta que os investimentos em tecnologia e a ampliação da equipe foram fundamentais para atingir os objetivos. Segundo ele, a participação das garantias judiciais no prêmio total cresceu neste ano, mas quase 40% do prêmio ainda é gerado pelas garantias chamadas tradicionais. E os números deixam claro isso: até a metade de setembro de 2023, a operação de Seguro Garantia representou 18,5% do total de prêmios emitidos da EZZE, respeitando a estratégia da companhia de ser multiproduto e multicanal.

“Temos um trabalho ativo de prospecção de projetos de infraestrutura, mapeando aqueles que estão em execução no país e os que virão a acontecer, o que nos permite estar em posição privilegiada com nossos corretores e parceiros. Nosso objetivo é construir uma operação consistente com foco em resultado de longo prazo”, diz Lossurdo.

Conforme o executivo, a companhia tem investido, inclusive, em imersões junto a resseguradores na Europa e nos Estados Unidos para apresentar as melhorias e os processos no que diz respeito à ampliação do portfólio e discussão de possibilidades de aumento da capacidade de resseguro. “Essa parceria próxima com os resseguradores é fundamental para dar suporte em nossa estratégia”, comenta Lossurdo.

Além dos investimentos para melhorar a equipe e os processos internos, agora o foco está em oferecer mais serviços e facilidades aos corretores e parceiros. “Após esse ciclo de melhorias, o próximo passo é desenvolver uma fase de crescimento de portfólio de forma saudável e com a entrada de novas soluções digitais. Hoje temos uma estrutura que permite expandir a base de corretores e atender as demandas na mesma velocidade de nossos concorrentes”, ressalta Marcio Lossurdo.

O vice-presidente Comercial e Técnico da EZZE, Gabriel Bugallo, também comemora os resultados da área. “2023 tem sido um grande ano para Garantia, que cresceu de maneira sustentável e com forte apoio de nossos parceiros resseguradores. Nossa estratégia de crescimento com diversificação segue o seu caminho. Garantia teve uma forte expansão, mas é importante destacar que sua participação no portfólio diminuiu, devido a nossa estratégia de multiproduto e multicanal”.