Vital Card lança seguro para viagens terrestres na América Latina

As viagens rodoviárias ganharam força durante a pandemia e seguem como alternativas para os altos preços das passagens aéreas. Pensando nos viajantes que escolhem explorar destinos latino-americanos de ônibus, carro ou moto, a Vital acaba de lançar uma atualização no Plano Mundial que passa a combinar as coberturas do trecho nacional e do internacional em um único produto. A novidade foi lançada durante a XVI Convenção Schultz que aconteceu essa semana em Maceió (AL). “Antes da atualização, quem optava pelas viagens terrestres precisava emitir dois planos: o Brasil para os trechos internos e o Mundial para o deslocamento internacional, o complicava um pouco o processo”, explica Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card. Agora, o Plano Mundial cobre imprevistos a partir de 100 quilômetros da origem dos viajantes até o destino em qualquer país da América Latina.

O novo plano Mundial também oferece cobertura em cruzeiros, com validade dentro e fora do navio, em roteiros que saem do Brasil rumo a outros destinos na América Latina. Para contratar, basta comprovar que está rumo a uma viagem internacional de carro, ônibus ou moto.

Vital Card

Lançado em 2000 e posicionado como primeiro web-seguro do Brasil, a Vital Card se posiciona como pioneira no mercado de seguro-viagem. Uma das empresas Schultz, a Vital Card tem o foco exclusivo na proteção do viajante, a experiência agregada em mais de duas décadas já protegeu a viagem de mais de 10 milhões de viajantes.

Vendido por mais de 12 mil agências de viagens e corretoras de seguros, o seguro-viagem Vital Card traz um plano completo com mais de 20 coberturas, garantindo simplicidade e tranquilidade ao viajante. Mais informações estão disponíveis no site.

Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card.