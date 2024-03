Junto Seguros é reconhecida como uma das mais inovadoras no uso de Tecnologia da Informação no Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa figura no ranking das 100 + do IT Forum – A Junto Seguros, líder do mercado de Seguro Garantia pelo terceiro ano consecutivo, conforme anunciado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), foi reconhecida pelo IT Forum na 23ª edição do prêmio “As 100 + Inovadoras no Uso de TI”. Entre as mais de 360 indicadas, a empresa ficou no 14º lugar do ranking, sendo a única com foco em Seguro Garantia reconhecida na premiação.

A inovação é um dos principais pilares da Junto Seguros. “Investir em tecnologia vai além da Área, deve ter impacto direto em todas as ações da empresa, transformando os serviços oferecidos e a rotina dos colaboradores”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

O destaque na premiação veio principalmente pelo ganho de capilaridade e eficiência ao investir em integrações via aplicativos. “A expansão do mercado criou uma oportunidade nova aos corretores, com a opção de utilizar plataformas próprias para vender seguros”, conta Karine Chaves, diretora de Inovação e Tecnologia (CTIO). “Crescemos muito com a venda por meio dos APIs: 60% em apólices emitidas, 30% nas vendas e de mais de 12% do número de corretores que chegaram até nós pelo aplicativo”.

Com a emissão on-line, a Junto Seguros se consolidou como a primeira seguradora digital do país. “A transformação tecnológica está presente em todas as áreas e setores, com decisões baseadas em dados, para que possamos fazer a diferença nos negócios de nossos parceiros e clientes”, explica Holanda. Outro exemplo é a implementação da automação em diversos processos internos, com base na metodologia Customer Centric, que coloca o cliente no centro de todas as estratégias, considerando suas reais necessidades e expectativas.

“As 100 + Inovadoras no Uso de TI” é uma premiação realizada anualmente, que destaca o ambiente inovativo e o protagonismo da área de TI nas maiores empresas do país. Por meio da avaliação de analistas de mercado, reconhece aquelas que demonstram excelência na combinação de processos e práticas para promover a inovação por meio da tecnologia.

Esta não é a primeira vez que a Junto Seguros é certificada por suas práticas. Além de estar entre as 100+ pelo segundo ano consecutivo, a empresa conquistou em 2023 o Prêmio INOVATIVOS e ainda o Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

“Ficamos muito honrados com o reconhecimento dessa trajetória, que reforça nosso compromisso com a construção de um ambiente propício à inovação, assegurando a eficiência e promovendo a experimentação e o desenvolvimento de novos negócios. A transformação digital nos permite desenvolver novas competências, além de ter um processo de governança muito bem estruturado para este grande movimento, que garante a perpetuidade de nossas soluções no mercado”, pontua Melo.