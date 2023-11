Universal Assistance ganha prêmio Tourism Innovation Summit

A Universal Assistance empresa do grupo Zurich com atuação no segmento de seguro viagem e líder no mercado brasileiro conquistou o primeiro lugar do TIS – Tourism Innovation Summit que ocorreu em Sevilha, Espanha. Foi premiado na categoria de melhor projeto de turismo sustentável com o programa social “Transforming the Future”.

A Cúpula Mundial de Inovação Turística se reuniu entre os días 18 e 20 de outubro em Sevilha, Espanha. Contou com a presença de mais de 400 oradores internacionais que apresentaram histórias de sucesso e novos modelos de negócios para impulsionar as soluções tecnológicas mais exclusivas.

“Transforming the Future”, o programa social da Universal Assistance, foi escolhido como o melhor projeto de turismo sustentável. Essa iniciativa, lançada em conjunto com a Fundação Zurich, tem como objetivo principal gerar impacto positivo em comunidades vulneráveis aprimorando as habilidades das pessoas e apoiando o empreendedorismo local.

O projeto social tem como meta impactar a vida de mais de 12 mil pessoas em um período de três anos. Além do Brasil, mais quatro países foram contemplados com a iniciativa: Argentina (Puerto Iguazú), Chile (Puerto Montt), Colômbia ( Melgar) e México ( Vera Cruz).

No Brasil, foi escolhida a Comunidade Pesqueira de Zacarias, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Maricá. A ideia é integrar a comunidade pesqueira de Zacarias, respeitando seu patrimônio cultural e criando novas oportunidades econômicas e de trabalhos: como a venda de peixes para turistas, restaurantes e visitas guiadas à Lagoa de Maricá.

Em dezembro de 2022, os trabalhos de campo começaram na Argentina e no Brasil. No Chile, na Colômbia e no México, a implementação começará no final de 2023. Além disso, os destinos serão certificados com o selo Biosphere Sustainable, um reconhecimento internacional alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que garante a sustentabilidade de projetos locais.

“Transforming the Future”, é um esforço conjunto entre a Universal Assistance, a Fundação Zurich, a Fundação Plan21 e o Instituto de Turismo Responsável e é, sem dúvida, o programa de responsabilidade social empresarial mais importante lançado pela empresa. Ele proporciona oportunidades às comunidades vulneráveis e tem como objetivo melhorar a experiência dos viajantes.

A Universal Assistance foca em desenvolver novos produtos, novos serviços, fomentar seus canais de distribuição, principalmente com o varejo e parceiros estratégicos no Brasil e América Latina. A partir de inovação e tecnologia oferece uma experiência única aos viajantes através do app, usando inteligência artificial e outros recursos como telemedicina.

Com isso, a empresa está em um processo de fortes investimentos no território, envolvendo infraestrutura, branding e novas alianças operacionais e comerciais.

