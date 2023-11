Conferência ICMIF das Américas ocorre pela primeira vez no Brasil

Organizado pela Seguros Unimed, em parceria com a Faculdade Unimed, evento debaterá como as mútuas e cooperativas podem preencher as lacunas de proteção – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, será a anfitriã da 28ª Conferência ICMIF Américas, que será realizada pela primeira vez no Brasil, em parceria com a Faculdade Unimed. O evento acontecerá no Centro de Inovação e Espaço de Eventos Unimed-BH, entre os dias 8 e 10 de novembro, e é idealizado pela Federação Internacional de Cooperativas e Mútuas de Seguro (ICMIF), que tem sede na Inglaterra e o seu braço Américas, que engloba América do Norte, Central e do Sul.

Com apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e patrocínio da Unimed-BH, o encontro visa orientar seguradoras, fortalecer suas estruturas organizacionais e debater o Projeto de Lei Complementar que viabilizará operações de seguros por cooperativas.

O tema deste ano, “Preenchendo as Lacunas de Proteção”, propõe um debate sobre a importância crescente dos seguros em um mundo sujeito a riscos variados – sejam eles climáticos, geológicos, econômicos ou de saúde. A discussão busca entender como as seguradoras podem identificar e suprir essas brechas e se as soluções de seguro propostas têm ampla disseminação. A expectativa é reunir mais de 200 participantes, incluindo CEOs, Presidentes e Diretores de cooperativas seguradoras globais, em uma programação que fomentará o diálogo sobre os principais desafios da área com renomados especialistas do setor.

“O Brasil, com sua diversidade e potencial, é palco perfeito para discutirmos desafios globais. Em um mundo com ameaças crescentes, a ICMIF se empenha em ampliar e inovar em seguros. Nosso objetivo é assegurar uma proteção robusta e sustentável, projetando um futuro mais seguro para todos”, comenta Catherine Hock, Vice-Presidente e Relações Internacionais da ICMIF.

Debate regulatório

Outro tema de destaque no evento é a legislação brasileira, que atualmente limita as operações de seguros por cooperativas. A ICMIF, entidade setorial da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que vem defendendo a inclusão de mútuas e cooperativas na legislação de seguros há mais de uma década, representa mais de 200 cooperativas e mútuas em 61 países. Em 2021, essas afiliadas registraram receitas de prêmios superiores a R$1,42 trilhões e mantiveram R$10,4 trilhões em ativos. Tais números demonstram a significativa presença das cooperativas, responsáveis por aproximadamente 30% do mercado global de seguros. Entretanto, no Brasil, o modelo cooperativo enfrenta barreiras regulatórias. Neste cenário, os Projetos de Lei Complementar 519/2018 e 101/2023 surgem no Congresso como possíveis caminhos para mudar esse cenário. A iniciativa visa a ampliar a atuação das cooperativas no segmento de seguros, hoje principalmente focado em seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho.

“O Brasil é um dos raros países que não permite às cooperativas operar em seguros. Atualmente, um projeto de lei no Congresso debate exatamente essa limitação. Coincidentemente, a realização deste evento em nosso território ocorre no momento em que o projeto está prestes a ser apreciado na Câmara. É uma oportunidade valiosa para o cooperativismo brasileiro preencher essa lacuna. Portanto, este tema será certamente um dos destaques das discussões”, ressalta Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Essa demanda também conta com o apoio da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), que vê nessa nova iniciativa, especialmente da Seguros Unimed, em trazer esse evento ao Brasil, como uma grande oportunidade de colocar essa temática para o debate nacional.

“Temos realizado reuniões constantes com agentes do governo federal e do Poder Legislativo para apresentar os benefícios que as cooperativas podem proporcionar ao mercado de seguros no Brasil e estamos confiantes de que os resultados serão positivos. O cooperativismo tem toda a competência para ocupar um papel relevante também neste setor. Sua capilaridade, agregada aos seus princípios, vai, com toda certeza, ofertar ao mercado de seguros serviços de qualidade com preços justos e competitivos”, afirma o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Programação

A programação será voltada para temas como Segurança Cibernética e Seguros, Saúde e Bem-estar, Sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e Gestão de Forças de Trabalho em um Mundo Pós-Covid. Entre os palestrantes estão confirmados:

Paola Neira – Fundadora da Latú Insurance, seguro empresarial movido a tecnologia, insurtech criada na América Latina.

Eduardo Ávila – Diretor da Revolusolar, associação sem fins lucrativos fundada em 2015, na favela Babilônia, Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda por meio da energia solar.

Ariel Scaliter – Cofundador e CTO da Agrotoken, startup referência em tokenização de commodities agrícolas, pioneira no mundo na criação de tokens fungíveis totalmente lastreados em recursos naturais. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia.

Liz Green – CEO designada da ICMIF. Destaca-se em desenvolvimento de negócios, estratégia e marketing. Colabora com algumas das maiores seguradoras em 65 países. É membro do conselho da Câmara de Comércio de Liverpool.

Helton Freitas – Presidente da Seguros Unimed e da Fundação Unimed, CEO da InvestCoop Asset Management, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Planejamento e Administração de Serviços de Saúde e em Medicina do Trabalho.

Adelson Chagas – Presidente da Unimed Participações, diretor Administrativo-Financeiro da Fundação/Faculdade Unimed e diretor Administrativo da InvestCoop Asset Management.

Ana Fontes – Fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME duas organizações sociais que atuam para apoiar as mulheres com foco em geração de renda.

Marcelo Smarrito – Conselheiro independente da UNIO Tecnologia, além de conselheiro e fundador de diversas iniciativas de startups.

Mais informações sobre a 28ª Conferência ICMIF Américas em: https://www.icmif.org/icmif-americas-conference-2023/

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 90% do território nacional. Com uma trajetória de 33 anos no mercado, a Companhia atende a 6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 1,7 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.

Sobre a ICMIF – Federação Internacional de Cooperativas e Mútuas de Seguro

Único lugar onde as seguradoras são orientadas por valores de todo o mundo e se reúnem para fortalecer suas organizações em um ambiente não competitivo. A ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) existe para apoiar as cooperativas seguradoras, aumentar sua capacidade organizacional e para ser a voz do setor onde for mais necessário.

Helton Freitas – Presidente da Seguros Unimed e da Fundação Unimed, CEO da InvestCoop Asset Management