Unimed Ferj participa do 19º Encontro de Hospitais do estado do Rio de Janeiro

A cooperativa foi a patrocinadora master do evento – A Unimed Ferj marcou presença no 19º Encontro de Hospitais do estado, promovido pela Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ) e realizado entre os dias 12 e 14 de abril, no Hotel Ferradura Resort, em Armação de Búzios. Este evento, reconhecido como um dos mais relevantes do setor hospitalar, teve o patrocínio master da Unimed Ferj e reuniu líderes, gestores e profissionais de saúde.

A mesa de abertura marcou o início do encontro e contou com a participação do Dr. João Alberto da Cruz, presidente da Unimed Ferj. Ele destacou a importância da iniciativa como uma ocasião ímpar para abordar questões cruciais para o segmento. “Tivemos a oportunidade de discursar sobre a história da Unimed Ferj, seu passado e pr

esente e expectativas futuras com a transferência da totalidade da carteira da Unimed-Rio para a Unimed Ferj. Foi um excelente momento para apresentar a cooperativa aos presentes. Estiveram no evento deputados federais e estaduais, secretários de saúde do governo do estado, da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e de Armação de Búzios, além do presidente da ANS. Foi uma boa experiência lidar diretamente com alguns prestadores, saímos felizes do evento”, enfatizou Dr. João.

Além de ser patrocinadora, a cooperativa também contou com uma sala para ações de relacionamento com o público e exposição da marca, organizada pela analista de Mercado, Evelyn Casaca. Neste espaço, as executivas da Unimed Ferj receberam os dirigentes, gestores e profissionais de saúde, aproveitando o momento para discutir os desafios e oportunidades do setor hospitalar, estreitar o relacionamento com os representantes dos nossos atuais parceiros e iniciar conversas com futuros prestadores de serviços.

Acompanhando o evento e a Unimed Ferj, estiveram presentes também as gerentes de Atendimento e Intercâmbio, Adriana Paixão; Operações e Custos Assistenciais, Luzia Moreira; e Relacionamento com a Rede Assistencial, Alessand

ra Moreira. Também participaram do encontro os presidentes da Unimed Cabo Frio e Costa do Sol, José Marcos Pillar e Tales Azevedo dos Santos, respectivamente. O diretor do Hospital Unimed Barra da Tijuca, Gabriel Massot, e o superintendente Comercial da Unimed Ferj, Mauro Madruga, também compareceram.

A 19ª edição do encontro teve como tema central “Sustentabilidade, Sobrevivência e Superação”, proporcionando um espaço para que os participantes pudessem discutir estratégias sustentáveis e soluções inovadoras voltadas para o crescimento e desenvolvimento do setor por meio de palestras e compartilhamento de experiências.