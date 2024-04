Tokio Marine patrocina pela primeira vez feira do mercado Pet

Presença na SuperPet faz parte da estratégia da Seguradora de investir em soluções personalizadas ao seus Clientes – Entre os dias 23 e 25 de abril, a Tokio Marine apresentará aos visitantes da Feira SuperPet, em Campinas (SP), produtos para atender sob demanda empresários de diversos perfis, incluindo os que integram o mercado pet. De seguros que cobrem as estruturas das clínicas veterinárias e petshops a equipamentos como raio-x, a Tokio Marine estreia no evento, que é gratuito e aberto ao público.

O Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, Sidney Cezarino destaca que a Companhia está, cada vez mais, interessada em apresentar soluções personalizadas para clientes dos mais variados segmentos. “Nós entendemos que cada empresário tem demandas específicas e, por isso, temos investido em uma ampla e diversificada gama de produtos que atendam a essas necessidades de maneira assertiva, protegendo cada negócio da melhor maneira possível”, ressalta.

Setor aquecido, o segmento teve um faturamento estimado de R$ 47 bilhões em 2023, representando uma alta de quase 12% em relação a 2022, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Ainda segundo a instituição, atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento no segmento pet.

Neste contexto, a Tokio Marine leva para a Super Pet três produtos que contemplam as necessidades de empresários do setor, de acordo com Cezarino. “O Seguro Empresarial, por exemplo, protege clínicas veterinárias e pet shops, incêndio, danos elétricos, deterioração de vacinas em ambientes frigorificados, dentre outros contratempos. E ainda disponibiliza diversos serviços de Assistência 24 Horas, tais como: Encanador, Chaveiro e Eletricista. Para os aparelhos usados no dia a dia pelos profissionais, como Raio-X e Ultrassom, oferecemos o Seguro de RD Equipamentos, que dá cobertura a danos e roubos e perdas de máquinas e equipamentos”, pondera. Além disso, para completar as oportunidades, temos o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que protege as empresas de demandas por falhas na prestação de serviços profissionais.

Única seguradora a apoiar o evento, a Tokio Marine contará com um estande de 16m², que contará com corretores disponíveis para auxiliar interessados em cotações e dúvidas, em que onde empresários do setor, proprietários de pet shops, clínicas veterinárias, profissionais e autônomos poderão conhecer e contratar os Seguros Empresariais da Companhia.

SERVIÇO

Evento: SUPERPET – Gratuito e aberto ao público

Data: 23 a 25 de Abril de 2024

Local: Expo Dom Pedro em Campinas/SP – Avenida Guilherme Campos, 500 – Bloco II – Jardim Santa Genebra

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine