Tokio Marine patrocina etapa Outono do Circuito das Estações

Com um longo histórico de apoio a iniciativas esportivas, a marca estreia no maior circuito de corridas do Brasil – A Tokio Marine, uma das principais seguradoras do Brasil, é patrocinadora master da etapa Outono do Circuito das Estações, uma das corridas de rua mais tradicionais do país e o maior circuito do Brasil. Com percursos de 5k, 10k e 13k, a temporada 2024 terá início em 10 de março e irá até 14 de abril, com eventos no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. Durante as corridas, a Tokio Marine disponibilizará uma tenda exclusiva para convidados, além da ativação com foto 360º disponível a todos os participantes.

O patrocínio está alinhado com o compromisso da Seguradora de estimular a prática de atividades físicas para promover a saúde e o bem-estar, investindo em prevenção. Além disso, o apoio tem como objetivo aumentar o conhecimento da marca Tokio Marine e reforçar o posicionamento do Seguro de Vida Individual, que conta com benefícios que podem ser usufruídos em vida.

“Procuramos incentivar que nossos Colaboradores, Parceiros de Negócios e Clientes cuidem do seu bem mais valioso, a saúde, e uma das maneiras mais eficazes de se fazer isso é por meio da prática de atividades físicas. Por isso, nos últimos anos, temos investido fortemente em eventos de corrida de rua e é uma honra para a Companhia atrelarmos a nossa marca ao Circuito das Estações, esse evento tão tradicional no País que há anos vem promovendo qualidade de vida por meio de suas corridas”, afirma Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Varejo e Vida da Tokio Marine.

A Seguradora tem apoiado iniciativas esportivas nos últimos anos, em especial corridas e caminhadas de rua. Em 2023, patrocinou a Pink Run, SP Run, Mulheres Largam na Frente, Eu Mulher com Hello Kitty, Desafio dos Trabalhadores e Airport Run, além de sua corrida proprietária, Movimento Vida Saudável, que aconteceu de maneira presencial no Jardim Botânico de São Paulo e simultaneamente de maneira remota em todo o Brasil.

Seguro de Vida Individual

A Tokio Marine oferece um dos produtos mais completos e flexíveis do mercado, com coberturas de acordo com o perfil do Cliente. Os Segurados contam com o Seguro Vida Mulher, o Seguro Vida Homem e Seguro Vida Sênior. Entre os benefícios, estão a indenização para internação hospitalar, orientação médica on-line, descontos em medicamentos e cobertura para doenças graves, abrangendo 25 patologias.

A Seguradora é pioneira em oferecer serviços de telemedicina ao Segurado, que pode indicar mais dois agregados para utilizarem os atendimentos, 24 horas por dia e em qualquer lugar, sem esforço e sem custo adicional. Os segurados dispõem de assistência, via telemedicina, do Hospital Israelita Albert Einstein para atendimento Psicológico, Nutricional, Atividade Física, Movimento sem Dor e Sono com Qualidade. Todos são realizados por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais especialistas da organização.

Serviço:

Etapa Outono – Circuito das Estações

Rio de janeiro – 10/03

Brasília e Belo Horizonte – 24/03

Fortaleza – 07/04

Recife – 14/04

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Varejo e Vida da Tokio Marine