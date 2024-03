Associados ao Sincor-SP agora têm consultoria contábil gratuita

O Sincor-SP lança nesta terça-feira (05/03) o CORtabiliza, uma consultoria contábil gratuita exclusiva para corretores de seguros associados. O atendimento será prestado pelo Grupo CAOM de maneira on-line, permitindo que os profissionais se concentrem inteiramente em seus negócios e no atendimento aos clientes.

Para acessar, os corretores devem efetuar o login na área exclusiva do site, fazer o agendamento e, no dia e horário escolhidos, poderão conversar com especialistas para sanar dúvidas sobre questões trabalhistas, tributárias e contábeis dos seus negócios. A reunião é privada e tem duração de 30 minutos, assim o corretor poderá conversar com todo o sigilo garantido.

Segundo o 1º tesoureiro do Sincor-SP, Edson Fecher, a profissão do corretor de seguros tem desdobramentos em várias áreas, como a jurídica e a contábil, ou seja, o profissional tem que transitar por terrenos, às vezes, desconhecidos. “Com o novo benefício, os associados vão ter a tranquilidade de saber que suas questões contábeis estão sendo administradas por especialistas renomados”, garantiu.

O diretor de Benefícios da entidade, Claudemir Machi, admitiu que o corretor acumula diversas funções, portanto, é impossível conhecer tudo. “A ideia é que o associado tenha a coordenação daquilo que está acontecendo no dia a dia da corretora. Buscamos a especialização e o produto adequado para os associados”.

O contador do Grupo CAOM, Carlos Melo, falou mais sobre o serviço. “O corretor me trará um problema, por exemplo, sobre laudos da segurança de trabalho. Neste momento, fornecerei todas as ferramentas e o conhecimento para o corretor analisar junto ao seu contador e definirem o melhor caminho, isso economizará recursos, permitindo que o profissional atue dentro da legislação e reduza problemas futuros”, concluiu.