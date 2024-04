Tokio Marine capacita mais de 10 mil Corretores pela UP – Universidade Parceiros Tokio

Lançada em setembro de 2023, a UP – Universidade Parceiros Tokio, plataforma de treinamento e capacitação continuada focada no desenvolvimento profissional dos Corretores de Seguros, já ultrapassou a marca de 10 mil Corretoras treinadas, o que corresponde a 24% da base de Corretores da Tokio Marine.

“Desenvolvemos a UP com a finalidade de ser mais uma ferramenta para aprimorar o aprendizado e a experiência digital de nossos Parceiros de Negócios e cada conteúdo disponível na plataforma foi pensado para ajudá-los nessa jornada de conhecimento e capacitação profissional. Ver a adesão de 10 mil Corretores em nossa plataforma com apenas sete meses de existência, nos mostra que estamos no caminho certo.” explica Flávio Otsuka, Diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da Seguradora.

A UP oferece uma variedade de temas aos usuários, com conteúdo de curta duração sobre dicas de vendas, relacionamento com clientes, produtos da Tokio Marine e outros assuntos relacionados ao universo de Seguros. Para facilitar ainda mais o acesso dos Parceiros, a plataforma está integrada ao Portal Nosso Corretor. Atualmente, a UP disponibiliza 32 cursos divididos em 10 trilhas de conhecimento.

Além dos tradicionais treinamentos presenciais, há mais de uma década a Tokio Marine oferece, de maneira pioneira, cursos online aos Corretores e Assessorias. Em 2023, a Companhia realizou mais de 5 mil treinamentos online e presenciais na Matriz e em suas sucursais pelo País e capacitou mais de 66 mil pessoas.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Flávio Otsuka, Diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento