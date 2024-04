Susep recebe encontro de Grupos de Trabalho da IAIS sobre monitoramento e supervisão macroprudencial

O evento acontece na sede da Susep no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 26 de abril – A Superintendência de Seguros Privados – Susep sediará nesta semana, entre os dias 22 e 26 de abril, o encontro de grupos de trabalho da International Association of Insurance Supervisors – IAIS, entidade global de definição de padrões responsável por desenvolver e auxiliar na implementação de princípios, normas e orientações, bem como materiais de apoio para a supervisão do setor de seguros.

As reuniões terão como tema o monitoramento e a supervisão macroprudencial. Haverá também uma sessão conjunta dos dois grupos na quarta-feira, que contará com a participação de especialistas internacionais, representantes da Susep, do Banco Central do Brasil – BCB, da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg e da Associação Nacional das Resseguradoras Locais – ANRE.

Os grupos de trabalho fazem parte do Comitê Macroprudencial da IAIS responsável por orientar e supervisionar o trabalho realizado na entidade global sobre estabilidade financeira do mercado de seguros.

