Tempo mantém Operação Verão frente a previsão de chuvas e feriados

A Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, manterá em prática as operações do seu Plano Integrado de Verão 2023/2024, considerando o período de fortes chuvas e feriados (aniversário de São Paulo).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas fortes em algumas regiões do país que devem se estender até o final da semana. Neste cenário, a cidade de São Paulo comemora 470 anos, com feriado na quinta (25/1), e ponto facultativo na sexta (26).

A atenção dos motoristas deve ser redobrada não só na estrada, mas na cidade também, uma vez que haverá baixa circulação de veículos devido à suspensão do rodízio municipal, anunciado pela prefeitura, nesses dois dias. A segurança é o maior desafio.

Segundo Mario Lopes, diretor executivo de Operações e Rede da Tempo, pensar na assistência e tranquilidade de quem viaja requer estratégia. “Na Tempo, nós cruzamos as principais estatísticas de canais oficiais do trânsito, com estudos por meio de dados históricos da nossa carteira de clientes, e chegamos, assim, a um mapa preditivo das localidades foco onde serão direcionadas as principais ações do Plano Verão da Tempo”.

Para atender seus clientes no período do alto verão, nas entressafras de final de férias e feriados, a Tempo realizou um mapeamento no segmento Mobilidade (automóvel) em 67 cidades nos litorais das regiões Sul e Sudeste e 10 no Nordeste. Já, na modalidade Dia a Dia (residencial), linha básica, chaveiros e linha branca, que representam 95% do volume geral dos serviços mais acionados do segmento, as regiões mais impactadas são ao Sul e Sudeste, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a Tempo está presente com ações especiais em pelo menos 35 cidades dessas regiões.

“Com a experiência obtida pela oferta desses serviços, sabemos que esse é um período bastante longo e desafiador para o nosso mercado. Para isso, avaliamos ainda a movimentação da frota de prestadores entre cidades próximas menos demandadas, para as principais praças litorâneas mapeadas com maior volume e concentração de ocorrências indicados nesse período, fortalecendo ainda mais a frota disponível local”, diz Mario Lopes.

Em termos de infraestrutura montada para atender as regiões mapeadas, a empresa conta com a mobilização de centenas de parceiros, campanhas de incentivo e engajamento, disponibilizando mais de 200 equipamentos (reboques) para apoiar os atendimentos, com escala especial junto aos times locais de plantão.

