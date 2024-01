Porto Seguro amplia benefícios do seguro-viagem

As novidades trazem mais praticidade e descontos para os clientes – Janeiro é um mês de férias para grande parte das pessoas, mas também é o período de início do ano de planejamento das empresas, com reuniões de negócios nas mais diversas regiões do Brasil – e, algumas vezes, mundo afora. Também pode ser o início de uma viagem de intercâmbio ou das sonhadas viagens para conhecer a neve na América do Norte.

Para proporcionar mais praticidade nas viagens, sejam elas a lazer, trabalho ou estudo, a Porto Seguro amplia os benefícios concedidos pelo seu seguro-viagem: os clientes agora contam com 20% de desconto na contratação de planos de internet em destinos internacionais e 10% de desconto nas principais locadoras de veículos, tanto nacionais quanto internacionais.

Esses benefícios vêm para somar com os demais – desconto na hospedagem familiar do seu pet com a DogHero ou alugar uma mala com a Rent a Bag - e facilitar ainda mais o dia a dia dos clientes: ao contratar o seguro-viagem ele já recebe descontos para reservar seu carro no destino final ou comprar seu plano de internet para já desembarcar conectado. Com esses benefícios, os clientes não precisam se preocupar com reservas ou itens adicionais e ganham mais tempo para curtir com tranquilidade.

As novidades chegam para oferecer cada vez mais vantagens para os clientes e aos corretores, que podem oferecer um seguro ainda mais atrativo, com coberturas completas que atendam às mais variadas necessidades e tipos de viagens.

Para saber mais sobre o Seguro Viagem da Porto Seguro, acesse este site. E para se tornar um corretor parceiro da companhia, acesse este site.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,8 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.