Susep: setor arrecadou R$ 351,04 bilhões até novembro de 2023

Nova edição do Síntese Mensal traz os dados de novembro de 2023 – Com alta de 8,9%, arrecadação do setor de seguros alcançou R$ 351,04 bilhões até novembro de 2023 -A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de novembro de 2023. Segundo o relatório, produzido pela Susep com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas, a arrecadação do setor supervisionado no acumulado até o décimo primeiro mês de 2023 foi de R$ 351,04 bilhões, representando uma alta de 8,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A edição do mês de novembro de 2023 traz ainda os valores que retornaram à sociedade através de indenizações, resgates e sorteios: um total de R$ 204 bilhões.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram uma arrecadação acumulada de R$ 170,47 bilhões até novembro de 2023, um crescimento de 9,62% em relação ao mesmo período de 2022, quando a arrecadação foi de R$ 155,51 bilhões.

Já os seguros de danos tiveram alta de 10,6% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até novembro de 2023 com o mesmo período de 2022. Na linha de negócios do seguro auto, os prêmios atingiram o acumulado de R$ 50,77 bilhões, valor 10,7% superior ao do mesmo período do ano anterior.

Ainda de acordo com o relatório, nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu em novembro o montante acumulado de R$ 27,52 bilhões, valor que representa um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período de 2022.

Já os produtos de capitalização tiveram alta de 5,5% na receita acumulada até novembro de 2023, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram arrecadados R$ 27,36 bilhões nos primeiros onze meses de 2023.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de novembro, que pode ser acessado no site da Susep: https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/anos/2023

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep:https://www2.susep.gov.br/safe/menuestatistica/pims.html

Alessandro Octaviani