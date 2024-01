Inscrições abertas para os eventos do CCPSegNews 2024

Confira os eventos que serão realizados em janeiro e fevereiro e reserve a sua inscrição:

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE SAÚDE COMPLEMENTAR

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE SEGURO VIAGEM

I FÓRUM SEG NEWS SOBRE FRAUDES E SEUS IMPACTOS NO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

WORKSHOP DE DIGITAL BRANDING PARA O SETOR DE SEGUROS | EAD SEG NEWS

Informações e Inscrições:

Cenário Atual e Perspectivas para o Setor no Brasil

Data: 18 de Janeiro 2024 – Das 10h00 ás 12h30

Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 40,00

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Produtos & Distribuição: Perspectivas e Oportunidades de Negócios

Data: 18 de Janeiro – Das 15h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma Google Meet

Inscrições: R$ 40,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Data: 30 de Janeiro de 2024 – Das 14h30 ás 17h00

Formato: On Line (GoogleMeet)

Inscrições: R$ 60,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

(*) Inclui a emissão de Certificados e Envio posterior do Vídeo completo do evento para os inscritos.

Não pode ser compartilhado nas redes sociais!

📅 27 de Fevereiro – 19h00 ás 21h00

🖥️ Formato Online (Plataforma Google Meet)

🎙️ Apresentação por Alana Tamira, CBO (Chief Brand Officer) da EXPRESSIVE BRANDS

💼 Investimento: R$295,00

💳 Formas de Pagamento: Pix à vista com 10% de Desconto ou em 03 x Cartão de Crédito