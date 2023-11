Susep participa de reunião plenária do Grupo de Ação Financeira (Gafi)

Encontro ocorreu em Paris, entre os dias 23 e 27 de outubro – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Analista Técnico Gustavo Dias, participou de reunião plenária do Grupo de Ação Financeira (Gafi) realizada em Paris, entre os dias 23 e 27 de outubro, oportunidade em que o Relatório de avaliação mútua do país foi aprovado. A avaliação, conduzida de forma conjunta pelo Gafi e pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), analisou a efetividade das medidas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) do país e sua conformidade com as Recomendações do Gafi.

Em relação à avaliação mútua do Brasil, a Plenária do Gafi concluiu que o sistema nacional de PLD/FTP foi aperfeiçoado desde a sua última avaliação em 2010. O Brasil demonstrou uma forte supervisão da maior parte do setor financeiro e teve como destaques positivos a cooperação internacional, a avaliação de riscos e a coordenação de políticas. O resultado final da avaliação deverá ser publicado pelo Gafi em dezembro.

A Plenária, conduzida pelo presidente do Gafi, Sr. T. Raja Kumar, de Cingapura, teve presença de delegados representando mais de 200 jurisdições da Rede Global de PLD/FTP e observadores de organizações internacionais. A delegação brasileira, coordenada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), também contou com representantes do Banco Central do Brasil (BCB), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Polícia Federal, Departamento de Recuperações de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Durante as reuniões, houve ainda um reconhecimento de que a PLD/FTP demanda um empenho mundial. Por esse motivo, a Plenária marcou a importância de que todos os países da Rede Global fortaleçam continuamente medidas coletivas relacionadas ao tema.