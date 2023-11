Grupo Bradesco Seguros amplia participação em lista de Acadêmicos da ANSP

Cerimônia de posse de 37 novos acadêmicos foi realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque do Ibirapuera – Na última terça-feira (31), Claudia Heck, Superintendente Executiva do Grupo Bradesco Seguros, foi empossada como nova Acadêmica eleita pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), em evento realizado em São Paulo.

A executiva do Grupo Bradesco Seguros também integra a Comissão Especial de Assuntos Jurídicos da CNSeg e é Vice-Presidente da Associação internacional de Direito de Seguro – AIDA. Claudia reitera a honra que é ingressar na Academia Nacional de Seguros e Previdência: “É com muito orgulho que me passo a integrar a Academia, um fórum dedicado ao conhecimento e a pesquisa nas áreas de seguros e previdência. A vocação da ANSP, voltada para o aperfeiçoamento institucional do setor de seguros, por meio do fomento da cultura , se alinha a missão do Grupo Bradesco Seguros de preparar o futuro e disseminar os benefícios do seguro para a sociedade”, diz a executiva.

Além da posse de 37 novos acadêmicos, a cerimônia foi marcada pela entrega de comenda ANSP para personalidades do mercado de seguros e a celebração de 30 anos da Academia.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Claudia Heck, Superintendente Executiva do Grupo Bradesco Seguros