Susep participa de evento sobre parceria público-privada e concessões

Evento P3C ocorreu em São Paulo nos dias 26 e 27 de fevereiro – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou ontem do P3C, evento sobre parceria público-privada e concessões, realizado em São Paulo nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Destinado aos profissionais do setor de infraestrutura e serviços, o evento teve o objetivo de gerar debate construtivo e de alto nível sobre os principais temas dos setores de infraestrutura com a intenção de tratar de problemas concretos, atuais, polêmicos e inovadores dos setores de infraestrutura.

Estiveram presentes no P3C representantes do poder público, em suas diferentes escalas, investidores nacionais e internacionais e outros atores que viabilizam a estruturação e efetivação dos projetos de concessão e PPPs no país.

Representando a Susep, a Diretora Jéssica Bastos integrou o painel “Oportunidades e Desafios do Setor Financeiro e de Seguros nas PPPs e Concessões”, e falou sobre o seguro garantia e seu papel para melhorar os ambientes de contratação e execução dos contratos públicos.

Em sua fala, Jessica ressaltou que o seguro garantia pode melhorar o ambiente de contratação pública no Brasil, ajudar o Estado a escolher os melhores contratados por meio de um cuidadoso processo de subscrição de risco, e ainda colaborar com a fiscalização da execução do contrato para evitar paralisação de obras públicas. Nas palavras da diretora, “o instrumento vai muito além da garantia financeira e pode colocar a seguradora em uma posição de efetivamente contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura nacional”.

O debate contou, ainda, com as participações de Luiz Teme, Head de Project Finance de Infraestrutura do Banco do Brasil; André Dabus, Diretor de Infraestrutura da Marsh Brasil; Icaro Leite, Superintendente de Produtos e Seguros da B3; e Tulio Henrique Marques, Senior Partner da Pezco.

Além do painel sobre seguros, o evento tratou ainda de diversos outros temas relacionados às PPPs e concessões, como: mobilidade urbana; soluções para combater desastres ambientais; inteligência artificial na dinâmica das PPPs, concessões e infraestrutura; reforma tributária; transição energética; dentre outros.