Grupo Bradesco Seguros participa de workshop sobre importância dos seguros na transição climática

No último dia 28, o Grupo Bradesco Seguros participou do workshop “Construindo Seguros para Transição Climática”, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em São Paulo, que focou na avaliação de riscos climáticos sob a perspectiva do Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD, na sigla em inglês).

O workshop também teve como objetivo destacar as principais conclusões do projeto da CNseg, em parceria com a UNEP FI e apoio técnico da ERM NINT, que proporcionou um entendimento profundo sobre a avaliação de riscos climáticos, abrangendo a criação de ferramentas e a disponibilização de dados.

A ocasião ainda marcou o lançamento do relatório final, do projeto junto com as duas ferramentas desenvolvidas: o Mapa de Calor de Riscos Climáticos Físicos e a Projeção de Perdas Seguradas para Cenários de Inundações Urbanas no Brasil.

Para Ivani Benazzi de Andrade, Superintendente de Sustentabilidade Bradesco Seguros, foi uma honra participar desta discussão, tão relevante sobre o papel do setor de seguros para a transição climática. “Acredito firmemente que o setor tem um papel fundamental a desempenhar na mitigação dos riscos associados às mudanças climáticas. Ao desenvolver negócios sustentáveis, podemos ajudar a facilitar uma transição gradual para uma economia de baixo carbono. Este é um desafio que todos nós devemos enfrentar juntos, e estou ansiosa para contribuir com minha experiência e liderança nesta jornada”, diz a executiva.