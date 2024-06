Susep lança Grupo de Trabalho “Seguros e Transformação Ecológica”

“o Sistema Nacional de Seguros Privados deve ser estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, conforme determina o art. 192 da Constituição Federal. Além disso, um dos objetivos da política de seguros privados, de acordo com o comando do inciso VI do art. 5º do Decreto-Lei nº 73, de 1966, é coordenar a Política de Seguros com a Política de Investimentos do Governo Federal. Assim, a Susep, enquanto reguladora e supervisora do mercado de seguros, atenta ao seu papel institucional, criou o presente Grupo de Trabalho que terá a missão de subsidiar a Autarquia com elementos capazes de fazer com que os esforços da Susep estejam alinhados com o Plano de Transformação Ecológica (PTE) do Governo Federal”