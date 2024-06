Economus tem novo Presidente

Frederico Queiroz Filho assumiu a presidência do Instituto no final de maio

Frederico Queiroz Filho tomou posse, no dia 24 de maio, como novo presidente do Economus Instituto de Seguridade Social. O executivo afirmou estar comprometido e focado no desafio de conduzir a entidade.

“Chego ao Economus para somar e contribuir com o trabalho de excelência que já vem sendo realizado. Temos grandes desafios à frente e vamos superá-los com gestão eficaz, trabalho e união”

declarou

Com mais de 37 anos de atuação no conglomerado Banco do Brasil, antes de assumir a presidência do Economus, Fred, como prefere ser chamado, vinha atuando nos últimos sete anos como Diretor da Brasilcap, empresa do segmento de capitalização do grupo segurador do BB. Entre os anos de 2010 e 2018, atuou nos conselhos fiscal e deliberativo da CASSI, instituição de assistência à saúde do Banco do Brasil. É graduado em Ciências Econômicas (UFRN).

Sobre o Economus

O Economus Instituto de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, com autogestão em saúde e sem fins lucrativos, constituída em setembro de 1977, com a finalidade inicial de administrar planos de benefícios previdenciários para os funcionários da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP.



Posteriormente, passou também a prestar serviços relacionados à gestão da assistência social e médica para o Departamento de Recursos Humanos da CEESP que, em março de 1990, foi transformada em banco múltiplo, com a denominação de Banco Nossa Caixa S.A – BNC. Em 2009, o Banco do Brasil incorporou o BNC e se tornou patrocinador dos planos previdenciários do Economus. Atualmente, administra quatro planos de previdência e dez planos de saúde.