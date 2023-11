Stere é selecionada em programa de insurtechs da gigante global PwC

Como tech partner da PwC, a Stere participará de uma rodada de encontros, entrevistas e pitchs de vendas com grandes empresas – A Stere, ecossistema digital especializado em fornecimento de capacidade e recursos digitais exclusivos para parceiros de seguros integrados, foi selecionada em um processo de startups para participar da edição 2023 do Scale InsurTech Programme da PwC, uma das maiores consultorias e auditorias do mundo.

O programa reúne dez scale-ups (startups com maior crescimento nos últimos anos), líderes da indústria de seguros e insurtechs globais para permitir colaboração, cocriação e parcerias para explorar novas formas de rentabilidade, crescimento e inovação no setor.

O programa de doze semanas organiza parcerias, cocriação e oportunidades de colaboração entre insurtechs e grandes empresas interessadas em explorar novas formas de impulsionar crescimento inovador por meio de tecnologias emergentes.

O programa de negócios traz tópicos como vendas e marketing, crescimento operacional e otimização de casos de uso. O grupo é organizado em torno de desafios de clientes da PwC.

Como tech partner da PwC, a Stere participará de uma rodada de encontros, entrevistas e pitchs de vendas com grandes empresas. “Estamos incrivelmente honrados em fazer parte desse seleto programa , para compartilhar, colaborar e inovar ao lado de líderes do setor”, afirma Dogan Kaleli, CEO global da Stere.

Dogan Kaleli, CEO global da Stere.