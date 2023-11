Por Rogério Gonçalves (Instagram: @rogergoncalves.coach) – A ética da liderança é uma forma de comportamento baseada em valores e princípios morais. Na rotina de uma empresa, contar com líderes com esse perfil é fundamental para o sucesso da organização e o bem-estar de todos os colaboradores. É uma maneira de proporcionar um ambiente de trabalho de integridade, lealdade e confiança. O líder, por sua vez, estimula os colaboradores a agirem da mesma forma, resultando em maior envolvimento com as metas e objetivos da organização.

Acompanhe a seguir e entenda mais sobre a ética da liderança e como a prática pode influenciar positivamente as organizações. Confira!

O que é ética da liderança?

A ética da liderança é uma conduta regida por ações pessoais e relações interpessoais, que impactam significativamente os relacionamentos em âmbito profissional. No mundo empresarial, quando em uma posição de poder, o líder ético deve agir com transparência, humildade, integridade, entre outras boas práticas. Tal comportamento é importante por uma série de razões e influência de funcionários, parceiros, investidores, clientes e a organização como um todo.

Nesse caso, é o líder que auxilia a construir uma cultura ética e positiva no ambiente de trabalho, tornando o local um espaço promissor para o crescimento. Atuar de forma ética é, sem dúvidas, a melhor forma de aumentar a produtividade, a colaboração entre a equipe e motivar os profissionais. Isso faz com que todos se sintam mais satisfeitos e felizes.

A longo prazo, inclusive, a ética da liderança ajuda a evitar fraudes, corrupções, atos ilícitos, escândalos, entre outras questões.

Por que a ética e liderança devem andar de mãos dadas?

Escutamos sobre ética na escola, durante a vida acadêmica, no trabalho e durante toda nossa vida. Segundo o Dicionário Michaelis, ética é: “Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de grupo social ou de uma sociedade”. Portanto, para viver em sociedade de forma harmônica, precisamos de ética, e isso se intensifica quando falamos de ambiente de trabalho.

É inevitável que para uma empresa ter sucesso, seus valores devem estar devidamente alinhados com os dos seus líderes e liderados. Todos devem seguir o mesmo caminho, de olho no mesmo objetivo, com base nas normas morais e de conduta do grupo. Independente de cargo. Mas nem sempre essa é a realidade. Quando entramos no mercado de trabalho, buscamos desenvolvimento e, claro, crescimento dentro da organização.

Acontece que, algumas pessoas, por quererem que essa evolução aconteça de forma rápida, acabam utilizando meios inadequados para chegar no cargo desejado, prejudicando outras pessoas e a empresa. Ademais, existem líderes que acabam promovendo pessoas por afinidade, ao invés de analisar aspectos corretos para a promoção, como o desenvolvimento comportamental e técnico dentro da companhia para o novo cargo.

Devido a isso, antes de tudo as empresas devem ter líderes totalmente alinhados com o as normas do negócio, suas regras, conduta e objetivo, pois, são eles que disseminam esses aspectos para suas equipes. A ética e a liderança devem andar juntas. A ética no trabalho vai além de cumprimento de legislações e regras, ela tem a ver com confiança e respeito.

O líder ético permite que seus liderados sejam eles mesmos, valorizando suas qualidades, as diferenças de cada um e os respeita. Alinhando os valores e as expectativas entre a empresa e as pessoas, com olhar crítico, imparcialidade e respeito. Quando o líder segue princípios éticos e adequa a sua conduta aos códigos morais, influencia o comportamento ético dos seus colaboradores e promove a justiça organizacional.

Ao ser ético, contribui para o otimismo dos seus liderados e motiva-os a permanecer na organização, contribuindo para o seu êxito. Lembrando que os valores presentes no discurso dos líderes devem, em todos os casos, serem visíveis nas suas ações, pois só assim servirão de modelos de conduta ética.

Como conseguir uma liderança mais ética?

A ética é uma habilidade que está muito relacionada ao caráter. Por isso, é um dos maiores desafios para ser aprendida. Além disso, a pessoa ética tem essa postura não só no seu dia a dia de trabalho, mas também em outros campos da vida. Não há um manual escrito do que são atitudes éticas ou antiéticas.

Mas, de alguma forma, vamos desenvolvendo esse conhecimento ao longo da vida, desde as interações na escola até as primeiras relações de trabalho. Assim, é muito comum que decisões antiéticas causem uma sensação de estar fazendo “o errado” ou, pelo menos, um estranhamento.

Como a ética é um valor bastante abstrato e complexo, é difícil ter “exercícios” que nos deem a oportunidade de praticar a ética e reforçá-la entre as nossas qualidades. Mas há alguns valores que podem ser mais facilmente identificados e praticados e que levam a uma postura ética de forma mais ampla. Veja os principais.

HUMILDADE

A ética envolve muita humildade: para reconhecer os erros, para assumir que ainda há espaço para aprender, para aceitar os pontos de vista com críticas construtivas.

TRANSPARÊNCIA

Liderar tendo a ética como norte significa que, algumas vezes, será necessário repreender algumas pessoas. Isso vai acontecer principalmente quando os erros ferirem a cultura da empresa ou forem contra a própria ética.

Para esses casos, a transparência é um valor que ajuda muito. Se as pessoas sabem exatamente o que é esperado delas, fica muito mais fácil cobrar esses comportamentos posteriormente.

A transparência também contribui para um ambiente de maior confiança entre as pessoas. Os colaboradores sabem que podem abrir suas dificuldades para os líderes e até compartilhá-las com os colegas, em busca de sugestões, dicas e oportunidades de colaboração.

Em um ambiente assim, a solução de problemas tende a ser mais eficiente, e o clima organizacional, melhor.

RESPONSABILIDADE

Responsabilizar-se pelas próprias ações e decisões — principalmente pelas falhas — é uma conduta que demonstra uma postura ética. Todo mundo erra, não há como fugir.

Quando isso acontecer, o mais correto a fazer é compreender o erro, assumi-lo e ter também o compromisso de melhorar para uma próxima ocasião. O líder deve ter uma postura exemplar nesse sentido.

Assim, poderá esperar que os seus colaboradores sejam também transparentes e não joguem a responsabilidade do que deu errado para os colegas.

Próximos passos para as organizações e seus líderes (me incluo nessa)

Neste artigo, vimos o que é ética da liderança e quais são os seus benefícios. Também vimos como colocá-los em prática e criar uma cultura ética em nossas organizações. Mas mesmo que tenhamos criado uma cultura ética, a ética da liderança ainda é um trabalho de tempo integral.

Precisamos continuar lidando com os dilemas éticos que surgem e impondo “código de conduta” da organização. Também é importante continuar avaliando nosso próprio comportamento e garantir que estamos atendendo aos padrões que foram definidos.

Haverá momentos em que os dilemas éticos serão complicados e nem sempre estará claro qual é a coisa certa a fazer. Nesses casos, é bom lembrarmos que a ética não é uma busca individual.

Conversar com nossos colaboradores e envolvê-los no processo de tomada de decisões não apenas levará a um resultado melhor, mas também fará com que eles se sintam incluídos e valorizados.

As pessoas podem não concordar com todas as decisões que serão tomadas, mas quanto mais transparente e honesto formos e quanto mais nós nos ativermos aos valores que foram definidos, mais os colaboradores entenderão e respeitarão essas decisões.

Essa é a essência da ética da liderança.

