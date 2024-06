Sob gestão do CEO Elvis Tinti, Niky mira 150 mil vidas em benefícios flexíveis e projeta dobrar o tamanho da operação em 2024

Executivo destaca a importância de benefícios que ampliam o compromisso ESG das empresas contratantes como uma das principais estratégias da startup – Com 6 meses desde o lançamento da solução de benefícios flexíveis, a Niky, startup de benefícios flexíveis, por meio de seu CEO, Elvis Tinti, anuncia o plano de dobrar o tamanho da operação em 2024. A missão da empresa é democratizar o acesso de colaboradores, empresas e RHs a uma série de soluções que contribuem para a qualidade de vida no trabalho, aumento de produtividade e redução de turnover. Em seu primeiro semestre de operação, a empresa conquistou mais de cem empresas de médio e grande porte e já totaliza cerca de 35 mil vidas na categoria beneflex. Além disso, a empresa espera alcançar, até o final do ano, 150 mil vidas no produto Niky Benefícios.

A meta operacional será sustentada por meio de uma série de contratações com o intuito de totalizar até 200 funcionários, ampliando em mais de 100% seu quadro de colaboradores. Os novos postos na startup irão contemplar todas as áreas da empresa, com enfoque especial nas áreas de tecnologia, departamento comercial e marketing.

A ambição pelos seis dígitos de beneficiários espalhados pelo país é apoiada no portfólio de benefícios oferecidos pela empresa, principalmente no alicerce de saúde. Isso porque o beneflex abrange desde a saúde essencial, contemplando planos de saúde e serviços orientados como consultas, exames e clínicas, até serviços mais especializados que abarcam a saúde física e mental. Inclusive, a empresa se destaca como pioneira entre os players do setor ao oferecer o chamado “Benefício Visão”, programa de saúde oftalmológica desenvolvido em parceria com a Eyecare Health, que possui a finalidade de mapear, melhorar e solucionar problemas de saúde ocular por meio da tecnologia.

“O ponto de destaque dos benefícios flexíveis é a capacidade de ofertar produtos orientados para necessidades específicas. Atento às individualidades de nossos clientes, temos um leque dentro do portfólio dedicado exclusivamente ao público feminino. Iniciativas como essa vão muito além da inclusão de boas práticas de governança que se alinhem às questões de ESG; o objetivo com isso é atendermos grande parte dos anseios e desejos do público, com soluções de cultura, qualidade de vida, home office, educação e mobilidade”, destaca o CEO da Niky.

Em termos de parcerias, a startup conta com soluções exclusivas para facilitar a dinâmica dos departamentos de Recursos Humanos na seleção dos planos de saúde empresariais por meio da colaboração com a D’Or Consultoria, corretora do Grupo Rede D’Or São Luiz. No campo de RH, a Niky oferece flexibilidade para escolher os benefícios componentes dos cartões dos colaboradores de forma personalizada, possibilitando a criação de categorias específicas, além de dashboards com métricas sobre o uso do produto, a partir dos quais os gestores podem organizar os colaboradores e fazer uma gestão simples e ágil de seus benefícios.

“O mercado está mudando com alterações na legislação de benefícios corporativos e nós estamos prontos para atender novas demandas, com a oferta mais completa, flexível e abrangente. Contamos com parceiros que nos ajudam a levar flexibilidade e bem-estar para RHs e colaboradores de empresas de todos os tamanhos e segmentos. Em breve, faremos dois grandes anúncios envolvendo questões institucionais e de produto que prometem potencializar nosso portfólio”, finaliza Elvis.

CEO, Elvis Tinti