Sindirepa-SP participa de reunião da ANFAPE sobre Right to Repair

Evento acontece dia 9 de maio, às 9h, em Curitiba/PR, durante a AUTOPAR. O Sindirepa-SP – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, participará da Reunião de Negócios das indústrias independentes de autopeças, promovida pela ANFAPE – Associação Nacional dos Fabricantes, Exportadores, Importadores, Comercializadores, Distribuidores e Representantes de Autopeças Destinadas ao Mercado de Reposição, no dia 10 de maio, às 9h, em Curitiba/PR, evento que acontecerá durante a 11ª edição da AUTOPAR 2024. “A participação neste encontro é fundamental para os reparadores de veículos não só para construção de networking e atualização sobre os temas que envolvem o setor, mas, especialmente, em apoio ao Right to Repair, movimento que visa à liberdade de escolha dos consumidores dos locais onde deseja realizar a manutenção e/ou reparação de seus veículos”, afirma Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP e Sindirepa Brasil.

No evento, além dos pleitos e ações da entidade para 2024, serão abordados outros assuntos, como a certificação de peças para uso no setor de colisão, bem como o direito à livre escolha do proprietário em reparar seu veículo, a partir da campanha global Right to Repair, encampada no Brasil pela Aliança do Aftermarket Automotivo, grupo que agrega sete entidades do mercado independente de reposição e reparação automotiva, da qual a ANFAPE é representante da indústria.

Participarão do evento, Renato Ayres Fonseca, diretor-presidente da ANFAPE; Marcelo Gabriel, diretor-executivo da Aliança Aftermarket Automotivo Brasileiro; Dra. Raquel Elita Alves Prieto, sócia titular da Preto Advogados; Amanda Strumiello, gerente da Intertek Brasil, além de toda a diretoria da ANFAPE.

Serviço

ANFAPE – Reunião de Negócios das Indústrias de Autopeças

Data: 10 de maio de 2024

Horário: 9h

Local: Hotel Slaviero Curitiba Shopping – Rua Dr. Pedrosa, 208 – Batel – Curitiba-PR

Informações: anfape@anfape.org.br

AUTOPAR – 11ª Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva

Data: 8 a 11 de maio

Horário: De 8 a 10/5, das 14h às 22h e dia 11/5, das 9h às 16h

Local: EXPOTRADE, Pinhais/PR

Site: www.feiraautopar.com.br