AXA no Brasil começa parceria com ProfissionalSEG

Seguradora expande a oferta de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) ao integrá-lo à plataforma ProfissionalSEG, marcando o início de uma parceria que permite ampliar sua presença no mercado nacional – A AXA no Brasil anuncia sua parceria estratégica com o ProfissionalSEG, um canal de atendimento para corretores nos segmentos de Engenharia e Arquitetura, dedicado a facilitar a comercialização de Seguros de Responsabilidade Civil.

A parceria proporciona às corretoras registradas na seguradora acesso automático aos serviços oferecidos pela parceria, sem necessidade de novo cadastro. A gestão da carteira de Seguro de RC Profissional para Engenharia e Arquitetura será centralizada no ProfissionalSEG. Portanto, assim que o corretor solicitar cotação nessas categorias, será redirecionado para atendimento do parceiro.

Carla Almeida, Diretora de P&C da AXA no Brasil, destaca: “Além de compartilharmos a missão de ajudar os corretores a venderem mais e melhor, estamos ao lado de uma empresa com mais de 20 anos de experiência e R$ 170 milhões em prêmios, além de 30 mil apólices emitidas e 500 sinistros gerenciados exclusivamente no segmento de RC Profissional. Mais de 1200 corretoras já foram atendidas desde o início das operações do ProfissionalSEG. Estamos confiantes de que esta será uma parceria de sucesso”.

Com cobertura nacional, diversos serviços e remuneração integralmente oferecidos pela equipe do ProfissionalSEG e custeados pela AXA, a parceria oferece diversas vantagens aos corretores: incluindo suporte técnico especializado, esclarecimento de dúvidas sobre produtos, certificados, além de acompanhamento dos sinistros ocorridos. A seguradora destaca também os benefícios do produto, como amplo guideline, custos competitivos e agilidade nas cotações e emissões.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.