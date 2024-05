Sindirepa-SP e IQA destacam iniciativas de seguradoras que incentivam programas de certificação da qualidade e meio ambiente em oficinas

Bradesco Seguros e Zurich Seguros foram homenageadas por investirem em programas de certificação do IQA, voltado para as empresas de reparação de veículos e que tem apoio do Sindirepa-SP

Workshop também contou com palestra sobre norma para adaptação de empresas de reparação para manutenção de veículos híbridos e elétricos

O Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo) e o IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) reuniram as principais seguradoras do mercado e empresários do setor de reparação de veículos da área de colisão para apresentar casos bem sucedidos de implantação do PIQ – Programa de Incentivo à Qualidade, e Selo Verde, certificações que trazem melhores resultados aos negócios e a satisfação do dono carro com atendimento oferecido, ressaltando a importância do apoio das companhias de seguros para que mais oficinas possam fazer parte destes importantes projetos.

Bradesco e Zurich adotam programas de certificação em oficinas

Como exemplo de empresa que abraçou o PIQ de forma inovadora e enxergou os benefícios da implantação do programa em suas redes de oficinas credenciadas, a Bradesco Seguros, foi pioneira por adotar há dez anos essa iniciativa e a Zurich Seguradora que desde 2020 passou a oferecer o processo de certificação Selo Verde de gestão ambiental. “Começamos lá atrás e com muito trabalho em conjunto, a Bradesco foi a primeira seguradora a reconhecer o valor da certificação da qualidade nas oficinas como uma forma de poder melhorar os serviços e garantir a satisfação do cliente, entendendo que a oficina é o elo entre o dono do carro e a companhia”, revelou Márcio Henrique Jordão, superintendente da Bradesco Seguros Autos.

Jordão contou que foi um projeto que nasceu em 2013 com a participação do Sindirepa-SP e do IQA e que hoje traz resultados muito positivos. Fiola enfatizou que a relação entre oficinas e seguradoras não pode ser só baseada em preço e que os reparadores valorizam as companhias que são parceiras e os reconhecem como parte do negócio, promovendo o desenvolvimento de toda a cadeia e, consequentemente, gerando fidelização da rede credenciada, fatores que impactam diretamente na satisfação do dono do carro.

Selo Verde para práticas ambientais

Existem várias categorias de certificação da qualidade que o IQA oferece ao mercado e a Bradesco investiu na que é voltada ao centro de reparação, mas também há para o profissional da reparação e Selo Verde para gestão ambiental. Foi justamente esta última relacionada às práticas ambientais que a Zurich adotou para a sua rede de oficina credenciada. Alexandre Xavier, superintendente do IQA, fez questão de destacar a importância do envolvimento da Zurich para que o projeto fosse concretizado durante um período bem atípico que foi a pandemia.

Douglas Fred, gerente de sinistros da Zurich, comentou que já existem 284 oficinas credenciadas com a certificação do Selo Verde e mais outras estão em processo de finalização.

As duas empresas foram homenageadas pelo IQA e Sindirepa-SP com placa enaltecendo as iniciativas em prol da qualidade do setor da reparação de veículos.

Como funciona o PIQ

O PIQ, Programa de Incentivo à Qualidade, visa promover a certificação em centros de reparação com o respaldo de seguradoras, garantindo a qualidade em todos os processos de gestão e mão de obra, abrangendo as categorias: Certificação Selo Verde, Certificação de Reparador e Certificação de Oficinas. Sergio Fabiano, gerente de serviços automotivos do IQA, revelou que as certificações envolvem uma série de questões e são avaliados 30 itens de atividades das oficinas com duas auditorias. “Os pontos cruciais que mais interferem na gestão são organização, instalações, equipe e equipamentos. O processo melhora a eficiência de serviços nas oficinas e as seguradoras devem apoiar a rede credenciada a participar do programa”, afirmou Fabiano.

Norma para adaptação e capacitação profissional para manutenção de veículos elétricos e híbridos

Alberto Meyer, especialista técnico do IQA, apresentou todos as regras da norma NR 10 para serviços de manutenção em veículos híbridos e elétricos em oficinas desde espaço, ferramental, equipamentos de proteção, curiosidades e oportunidades de negócio que se abrem com este novo nicho de reparação à medida que frota eletrificada cresce no país.