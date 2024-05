Investimentos e avanços da Bradesco Seguros no Agronegócios: Destaque na Agrobrasília

A Bradesco Seguros fortalece sua presença no setor agrícola com inovações e parcerias estratégicas durante evento regional na capital brasileira – Na última semana, a Bradesco Seguros marcou presença na AgroBrasília, feira de tecnologia e negócios para o campo. O evento reúne os principais players do setor, com destaque para programação voltada ao fomento do agronegócio brasileiro.

“O Brasil, com sua vasta extensão territorial, possui uma verdadeira vocação natural para o agronegócio e para a produção alimentícia global. Seja pela abundância de recursos naturais, pela expertise dos produtores ou pela capacidade de inovação do setor, o país se destaca como um dos principais protagonistas no cenário agrícola internacional”, comenta Saint´Clair Lima, diretor da Bradesco Seguros.

Como parte dos compromissos regionais, a Bradesco Seguros promoveu um RoadShow, com 38 corretores especializados da região no segmento agro, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os parceiros locais, compartilhar insights sobre as tendências do mercado e apresentar novidade e soluções inovadoras para atender às necessidades específicas dos clientes do setor.

“A Bradesco Seguros está investindo e implementando melhorias no setor agrícola. Recentemente, finalizamos a transição do cotador online para a frota de equipamentos, visando uma maior eficiência e precisão no processo de cotação. Entregamos o Guia de Boas-Vindas aos consumidores, com orientações detalhadas sobre a melhor utilização de equipamentos, demonstrando o compromisso da empresa com a excelência e o suporte aos clientes do setor”, destaca Raquel Cerqueira, superintendente executiva de Ramos Elementares da companhia.

Além disso, está previsto para o 2º semestre deste ano, a implementação de um parametrizador de cálculo e a simplificação do processo de cotação, incluindo a retirada do número do chassi. Ainda, uma loja online, em que o corretor poderá oferecer produtos em uma vitrine personalizada. “A empresa também está propondo reduzir o tempo de cotação da frota, de 24 para até 12 horas, para proporcionar uma resposta mais ágil às necessidades dos clientes, entre outras melhorias”, completa a executiva.

O segmento agrícola representa atualmente, cerca de 65% de toda a produção da carteira de equipamentos da companhia, demonstrando a relevância deste segmento para a seguradora. As regiões Norte/CO e Sul respondem por quase 70% das vendas do segmento, o que acompanha o mapa da cultura de grãos no país.

Paulo Cesar Martins, superintendente executivo regional destacou a importância dos corretores e assessorias. “Estamos aprimorando constantemente nossos produtos e serviços com objetivo facilitar a rotina dos corretores, valorizando suas opiniões e ouvindo suas necessidades. Nosso objetivo nos RoadShows é fortalecer a comunicação, a jornada e experiência dos profissionais com a companhia”. Paulo Cesar ainda destacou a importância da campanha institucional Quinzena do Seguro, que tem como objetivo fortalecer o setor e apresenta como mote a valorização não só do cliente, mas do corretor. A campanha está disponível até o dia 12 de junho.

Analice Cury, da corretora de seguros Terra Fértil, destacou a importância da realização de eventos como esse. “Quero parabenizar a equipe Bradesco pela realização do RoadShow. Venho acompanhando os eventos em todos os estados em que foram realizados. Em nossa corretora, estamos capacitando profissionais do Brasil inteiro para o mercado de seguros no agronegócio. Este é um segmento que tem muito potencial de expansão. É fundamental adotar uma abordagem abrangente para compreender o agronegócio em sua totalidade, considerando todas as vertentes de oportunidades”, conclui.

Também participaram do evento como palestrantes, José Loureiro, diretor de digital da Bradesco Seguros; Paulo Castoldi gerente departamental de sinistros e Luciano Garcia, gerente da rede referenciada da Bradesco Auto/RE; Mateus Nunes superintendente do Distrito Federal; Klenyo Fernandes, gerente comercial da Swiss Re.

Até o momento, foram realizados RoadShows – aproveitando as Feiras de Agronegócio – nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. No mês de abril, na cidade de Rio Verde, em Goiás; neste mês maio, na cidade de Palmas, em Tocantins e agora em Brasília. O próximo encontro está previsto para o mês de junho, na Bahia.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até mar/24) em market share de automóveis no mercado e 14,6% (até mar/24) de market share em residencial.

