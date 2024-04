SIMPLO debate fraudes, experiência do cliente, tecnologia, inovação e as tendências nos Planos Odontológicos

O maior evento de Odontologia Suplementar do Brasil será realizado nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo e reunirá representantes e profissionais do Setor – Organizado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) e já consolidado como o principal evento da Odontologia Suplementar da América Latina, o SIMPLO – Simpósio de Planos Odontológicos chega a sua 19ª Edição este ano e tem como tema “Estratégia e Competitividade: Desafios para promover avanços positivos na Gestão das Operadoras, qualidade do Atendimento Odontológico e garantia de acesso cada vez mais amplo aos serviços de Saúde Bucal”. O encontro, que tem como público principal gestores de Operadoras de Planos Odontológicos, será realizado nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 300 participantes para discutir os desafios do Segmento.

“A Odontologia Suplementar é um Segmento que vem crescendo muito nos últimos anos, congregando mais de 32 milhões de vidas. Por isso, é fundamental discutir estratégias inovadoras e eficientes que ajudem na resolução dos problemas de gestão, além de, promover o compartilhamento de conhecimento entre os protagonistas do Setor”, destaca Roberto Cury, presidente da SINOG. “Somos uma parte específica da Saúde Suplementar e temos desafios diferentes dos Planos de Saúde. Por isso, o SIMPLO é um fórum crucial para discutirmos nossas particularidades”, complementa.

A programação contará com palestrantes renomados e painéis que debaterão temas importantes, como fraude, experiência do cliente, tecnologia com foco em inteligência artificial, inovação e tendências do setor, entre outros assuntos vitais para a evolução dos negócios e da Saúde Bucal.

Confira alguns dos assuntos que serão abordados no 19º SIMPLO:

Cenário Político e Econômico: Palestra de abertura com o Jornalista e Escritor William Waack e moderação de Gustavo Ribeiro, Presidente da ABRAMGE (Associação Brasileira de Planos de Saúde) e Vice-presidente do Grupo HapVida GNDI.

ESG com foco na Governança: Luciana Kamimura, Coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional da Fundação Toyota e José Roberto Borges Pacheco CFO & IRO da Odontoprev serão os palestrantes e Andrea Figueiredo, Head do Dental da MetLife Brasil, será a moderadora.

Fraude com foco em Planos Odontológicos: com moderação de Andre Chidichimo França, Diretor Jurídico, Compliance e DPO da Odontoprev; Nuno Vieira, Sócio de Financial Services da EY Consultoria e Cássio Ide Alves, Superintendente da ABRAMGE, palestrarão sobre o tema.

Regulação com foco em Planos Odontológicos: Roberto Cury, Presidente da SINOG, será o moderador do painel que reunirá os representantes da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): Lenise Secchin, Secretária Executiva da Presidência; Angélica Carvalho, Diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial; Eliane Medeiros, Diretora de Fiscalização; Alexandre Fioranelli – Diretor de Normas e Habilitação dos Produtos e Jorge Antonio Aquino Lopes, Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras.

Experiência e Atendimento ao Cliente: Camilla Kümmel, Coach profissional e Consultora na Área de Experiência e Atendimento ao Cliente será a palestrante deste painel que contará com a moderação de Solange Moretto, Head de Odonto e Parcerias Estratégicas da SulAmérica.

Inovação e Tendências para o Setor: com moderação de Vicente Lapenta, Diretor-executivo da Porto Seguro, Ítalo Martins de Oliveira, CEO da Fiibo e Fábio Nogi, Head de Inovação e Superintendente da Unimed Odonto, debaterão o tema.

Tecnologia com foco em Inteligência Artificial na Odontologia: será o tema da palestra de Caio Mathias, Cofundador da DIO Inteligência Odontológica e Érika Fuga, Head de Saúde da Neurotech; a moderação será de Brunna Salgado, CEO da OdontoGroup.

Os desafios da implementação de Modelos de Remuneração por Performance para Rede Credenciada Odontológica: Clemente Nobrega, Sócio da Innovatrix, Escritor e Palestrante; Daniela Rossler, Coordenadora de Credenciamento da Porto Seguro; Ana Paula Cavalcante, Gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da ANS serão os palestrantes; Fernanda Ceneviva, Superintendente da SINOG, será a moderadora.

Motivacional: a palestra será da Karina Oliani, Sócia-fundadora e Presidente do Instituto Dharma e Médica especialista em resgate, com moderação de Rodrigo Rocha, Vice-presidente de Marketing da Amil.

19º SIMPLO – Simpósio de Planos Odontológicos

Data: 25 e 26 de abril de 2024

Local: Casa Petra – Av. Aratãs, 1010 – Moema, São Paulo – SP

Inscrições e informações em: https://sinog.com.br/simplo/

Sobre a SINOG

A SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, maior entidade setorial de Saúde Suplementar do País, em número de Beneficiários (71%), está presente atualmente em 13 estados.

Entre seus principais objetivos, está o aprimoramento do relacionamento entre as empresas de Assistência Odontológica, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e os Conselhos de Classe – CFO (Conselho Federal de Odontologia).

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 32 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país e ainda, responsável pela concepção e organização do maior evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Atuamos também como Sindicato Patronal, representando as Operadoras de Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas Negociações Coletivas, realizando Assembleias Gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas pelos diversos Sindicatos Profissionais.